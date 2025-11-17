Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indústria abre seleção de 40 vagas para contratação imediata

Grupo industrial abre seleção de 40 vagas para contratação imediata

Vagas de auxiliar de expedição são afirmativas para pessoas com deficiência (PcD), segundo o Grupo Aço Cearense
O Grupo Aço Cearense abriu seleção para 40 vagas no cargo de auxiliar de expedição com contratação imediata e atuação na unidade da empresa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Todas as vagas são afirmativas para pessoas com deficiência (PcD)", informou a empresa.

A seleção é feita em etapas, iniciando pela triagem dos currículos e seguida por testes, entrevistas e exames médicos. Todas são eliminatórias.

"Os perfis com maior aderência para as oportunidades de trabalho serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo", acrescentou o Grupo.

O que faz um auxiliar de expedição?

Os profissionais selecionados para as 40 vagas de auxiliar de expedição devem atuar como responsáveis no auxílio de deslocamento, armazenamento e organização dos produtos da empresa para o carregamento".

Hoje, o Grupo Aço Cearense conta com uma capacidade de produção de 1,4 milhão de toneladas por ano e uma receita de R$ 6,6 bilhões em 2024, que envolve as unidades no Ceará, no Pará e no Tocantins.

Como se candidatar para a vaga?

Para participar do processo seletivo, diz a empresa, os interessados devem acessar o site do Grupo Aço Cearense, no: www.grupoacocearense.com.br

No link, clicar na aba “Contatos”, em seguida acessar o "Trabalhe Conosco", clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

"Os requisitos para todas as vagas podem ser consultados no próprio site", disse a empresa.

