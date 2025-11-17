Indústria abre seleção de 40 vagas para contratação imediata

Os profissionais devem atuar como responsáveis no auxílio de deslocamento, armazenamento e organização dos produtos da empresa para o carregamento / Crédito: Lidiana Aquino/Aço Cearense

O Grupo Aço Cearense abriu seleção para 40 vagas no cargo de auxiliar de expedição com contratação imediata e atuação na unidade da empresa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. "Todas as vagas são afirmativas para pessoas com deficiência (PcD)", informou a empresa.

Hoje, o Grupo Aço Cearense conta com uma capacidade de produção de 1,4 milhão de toneladas por ano e uma receita de R$ 6,6 bilhões em 2024, que envolve as unidades no Ceará, no Pará e no Tocantins. Como se candidatar para a vaga? Para participar do processo seletivo, diz a empresa, os interessados devem acessar o site do Grupo Aço Cearense, no: www.grupoacocearense.com.br No link, clicar na aba “Contatos”, em seguida acessar o "Trabalhe Conosco", clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.