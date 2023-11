Vale-refeição do brasileiro dura apenas 12 dias, afirma pesquisa

Além disso, para suprir uma refeição completa (prato principal, sobremesa, bebida e café), o preço ideal do benefício, no Nordeste, deveria ser de R$ 958,10

O valor médio do vale-refeição do trabalhador brasileiro dura, em média, 12 dias no mês. Além disso, para suprir uma refeição completa (prato principal, sobremesa, bebida e café), o preço ideal do benefício, no Nordeste, deveria ser de R$ 958,10.

Este valor já representa 35% da renda média mensal do brasileiro, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de R$ 2.921.

“Se o trabalhador não receber benefício, considerando que gastaria em média R$ 1.025,20 para se alimentar nos 22 dias úteis do mês, comprometeria até 35% do seu salário apenas com alimentação no horário do trabalho", afirma Natália Ghiotto, diretora de produtos da Ticket.

Quando se leva em consideração as diferentes regiões e o preço médio da refeição mínima, que inclui prato comercial e bebida, o valor ideal para o benefício é menor na Região Centro-Oeste, que tem a renda média mais alta em relação às demais regiões.

Já o Nordeste, que possui a renda média mais baixa, é a região que precisa de um valor maior para o benefício, resultado puxado pelo preço do prato.

“Com a Pesquisa +Valor buscamos trazer um retrato do setor de alimentação para que as empresas possam balizar suas estratégias na oferta do valor do benefício concedido aos seus times, além de trazer informações sobre o quanto esses valores são essenciais para proporcionar o acesso à alimentação de qualidade ao trabalhador brasileiro”, conclui Ghiotto.