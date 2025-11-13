Excelência de empresas de comércio e serviços é reconhecida pelo Sebrae

Sebrae certifica empresas cearenses com selo de excelência e qualidade; confira / Crédito: Fabio Lima / O POVO

A excelência de pequenos negócios cearenses foi celebrada durante a cerimônia de entrega do Selo Sebrae Ceará de Qualidade Empresarial, realizada nesta quinta-feira, 13, no Buffet La Maison, em Fortaleza. Ao todo, 142 empresas dos setores de comércio e serviços receberam a certificação, que destaca a atuação de empreendedores comprometidos com boas práticas de gestão, atendimento e inovação.

Elas se somam às empresas certificadas em 2025, fazendo com que o Ceará chegue em 2026 a um feito inédito, tendo, ao mesmo tempo, 517 empresas cearenses com o Selo de Qualidade Empresarial válido. Criado há mais de 30 anos, o Selo Sebrae de Qualidade Empresarial é uma iniciativa que estimula a melhoria contínua dos pequenos negócios cearenses. Para Cattleya Rodrigues, analista da Unidade de Competitividade dos Negócios do Sebrae/CE e gestora do programa, o número representa um marco relevante na qualificação e melhoria da competitividade das empresas no Estado. “Ao conquistarmos a marca de 517 empresas certificadas, nós reforçamos o papel do Sebrae/CE na promoção da excelência, da sustentabilidade e da interiorização das boas práticas de gestão entre os empreendedores cearenses”, destaca.

Entre as empresas agraciadas, 52 receberam o Selo Diamante; 49, o Selo Ouro; e 41, o Selo Prata. Além disso, 11 empresas que haviam conquistado o Selo Prata ou Ouro na edição anterior alcançaram agora novas categorias, depois de passar por novo processo de certificação.

Sebrae agracia empresas do Ceará com selos de excelência Durante um ano, as empresas inscritas passam por um processo de avaliação em diversos critérios de desempenho. O reconhecimento é concedido em quatro níveis: bronze, prata, ouro e diamante, de acordo com a pontuação obtida. Inicialmente voltado ao setor do turismo, o programa foi ampliado ao longo dos anos e hoje contempla também áreas como saúde, beleza e comércio varejista, refletindo a diversidade econômica e o espírito empreendedor do Ceará. Entre os avaliadores, está Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários das Barracas da Praia do Futuro — reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil — e integrante do Comitê Gestor do Selo. Ela acompanhou a criação da certificação e destaca seu papel transformador.

“O selo é uma ferramenta que integra, inova e prepara as pessoas para a rotina dos seus negócios. Seja dentro de uma cozinha, de um hotel ou de qualquer outro serviço, é muito importante ter o selo de qualidade”, afirmou Fátima. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Ceará) também faz parte do comitê de avaliação. O setor gastronômico foi destaque na solenidade, com 46 negócios premiados. Segundo o presidente da entidade, Taiene Righetto, a alimentação tem papel fundamental no turismo e no fortalecimento do comércio local. “A alimentação é a cara do turismo e todo ano temos uma adesão maior”, afirmou.