Magazine Luiza tem lucro de R$ 84,6 milhões no 3tri25, recuo de 17,4% ante 3tri24

O Ebitda ajustado no intervalo somou R$ 711,4 milhões, queda anual de 0,9%, com margem de 7,9%, recuo de 0,1 ponto porcentual na mesma base de comparação.

A Magazine Luiza registrou lucro líquido (contábil) de R$ 84,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, uma queda de 17,4% ante igual período de 2024. Com ajustes, desconsiderando os efeitos não recorrentes, a companhia teve lucro líquido de R$ 21,2 milhões, queda anual de 69,8%.

Segundo a companhia, o resultado reflete o crescimento das lojas físicas, o aumento da margem bruta de mercadorias e do controle sobre as despesas, além do desempenho do Luizacred.

Já a receita líquida do período foi de R$ 9,026 bilhões, com leve alta de 0,3% sobre o terceiro trimestre de 2024.

As vendas totais do Magalu somaram R$ 15,1 bilhões, redução anual de 2,6%. Houve crescimento de 5,2% nas lojas físicas e também de 5,2% no conceito mesmas lojas. Por sua vez, houve redução de 5,8% no e-commerce total.

De acordo com o diretor Financeiro da companhia, Roberto Bellissimo, a queda no comércio digital foi consequência da estratégia da empresa de focar em produtos com maior tíquete.