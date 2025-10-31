Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preço da gasolina cai nas distribuidoras mas não chega ao consumidor, diz Sem Parar

Agência Estado
A queda de 4,9% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras no último dia 20, válido para o dia seguinte, ainda não se refletiu no bolso do consumidor. Levantamento do Sem Parar mostra inclusive que houve até leve majoração no valor do combustível na bomba em outubro.

Conforme a plataforma de soluções para o carro, o valor da gasolina aditivada sofreu um avanço de 0,4%, indo de R$ R$ 6,47 para R$ 6,50, enquanto o da comum subiu 0,2% e passou de R$ 5,97 para R$ 5,98.

Na carona do encarecimento da gasolina, o preço do etanol também registrou alta em outubro. Conforme a plataforma, o etanol aditivado subiu 0,5%, valendo R$ 4,61, ante R$ 4,58 anteriormente. Já o preço do etanol comum manteve o preço em R$ 4,06.

Já o diesel aditivado teve aumento de 0,4%, passando de R$ 6,07 para R$ 6,09. Em contrapartida, o diesel comum registrou queda de 0,3%, e foi de R$ 6,19 para R$ 6,18.

Segundo o Sem Parar, o cenário se destaca pela desaceleração da inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) para 0,18% em outubro, após alta de 0,48% em setembro.

A análise considera mais de 20 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre setembro e outubro de 2025.

Regiões

O levantamento também mostrou diferenças nos preços dos combustíveis entre as zonas de São Paulo, com uma variação de R$ 1 por litro na gasolina entre a zona sul e a zona norte.

O menor preço do diesel aditivado foi registrado na zona sul de São Paulo, a R$ 6. Já o valor mais alto foi na zona oeste, a R$ 6,26. No diesel comum, os preços variaram de R$ 5,85 na região Leste a R$ 6,54 na Sul.

Quanto ao etanol aditivado, o consumidor da zona norte pagou menos - R$ 4,34 -, e o da zona Oeste, mais: R$ 4,96. O etanol comum oscilou de R$ 4,18 na zona Leste a R$ 3,78 na Norte.

Em relação à gasolina aditivada, o Sem Parar captou que o preço menor foi de R$ 5,74, na zona Norte e, o maior, de R$ 6,74 na Sul. A gasolina comum, por sua vez, foi vendida em média a R$ 5,61 na zona Norte e a R$ 6,11 na zona sul, que foi o menor valor.

