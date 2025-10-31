Preço da gasolina cai nas distribuidoras mas não chega ao consumidor, diz Sem Parar

A queda de 4,9% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras no último dia 20, válido para o dia seguinte, ainda não se refletiu no bolso do consumidor. Levantamento do Sem Parar mostra inclusive que houve até leve majoração no valor do combustível na bomba em outubro. Conforme a plataforma de soluções para o carro, o valor da gasolina aditivada sofreu um avanço de 0,4%, indo de R$ R$ 6,47 para R$ 6,50, enquanto o da comum subiu 0,2% e passou de R$ 5,97 para R$ 5,98.

Na carona do encarecimento da gasolina, o preço do etanol também registrou alta em outubro. Conforme a plataforma, o etanol aditivado subiu 0,5%, valendo R$ 4,61, ante R$ 4,58 anteriormente. Já o preço do etanol comum manteve o preço em R$ 4,06. Já o diesel aditivado teve aumento de 0,4%, passando de R$ 6,07 para R$ 6,09. Em contrapartida, o diesel comum registrou queda de 0,3%, e foi de R$ 6,19 para R$ 6,18. Segundo o Sem Parar, o cenário se destaca pela desaceleração da inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) para 0,18% em outubro, após alta de 0,48% em setembro. A análise considera mais de 20 milhões de litros abastecidos na capital paulista entre setembro e outubro de 2025.

Regiões O levantamento também mostrou diferenças nos preços dos combustíveis entre as zonas de São Paulo, com uma variação de R$ 1 por litro na gasolina entre a zona sul e a zona norte. O menor preço do diesel aditivado foi registrado na zona sul de São Paulo, a R$ 6. Já o valor mais alto foi na zona oeste, a R$ 6,26. No diesel comum, os preços variaram de R$ 5,85 na região Leste a R$ 6,54 na Sul.