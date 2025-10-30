Câmara aprova projeto que reformula as regras do setor elétrico

Medida provisória precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e depois no Senado / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Foi aprovado na Câmara dos Deputados, a Medida Provisória 1304/25 que reformula as regras do setor elétrico limitando benefícios para a energia proveniente de fontes renováveis. Foi acatado o relatório da comissão mista, do senador Eduardo Braga. O texto será enviado ao Senado. O relator afirmou que o objetivo da medida é garantir equilíbrio, segurança e transparência para o sistema, com energia mais barata tanto para famílias quanto para o setor produtivo.

Equilíbrio e foco no consumidor

A MP tem como eixo central a modernização do setor elétrico. O texto busca limitar o crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que deve alcançar cerca de R$ 50 bilhões em 2025, e criar mecanismos para reduzir encargos nas tarifas pagas pelos consumidores. O acordo que permitiu a aprovação do relatório também incluiu ajustes sobre o uso de índices de correção para contratos e investimentos em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), conforme proposta de Isnaldo Bulhões. "Devemos fazer o ajuste sobre a questão das PCHs, com a adoção do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) para os investimentos e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para os contratos. Isso cria equilíbrio nos futuros leilões e mais segurança aos investidores", afirmou o deputado.

Já o deputado Danilo Forte (União-CE) alertou para o impacto fiscal e ambiental de algumas decisões. "O que estamos votando aqui contribui para aumentar o desequilíbrio fiscal e a conta do consumidor. Além disso, a transição energética ficou em segundo plano. O governo tira as térmicas a gás, que são mais baratas, e mantém o carvão. Isso é uma contradição", afirmou o parlamentar. Aporte para reduzir tarifas Pelo texto aprovado, 100% da receita das outorgas de concessão de hidrelétricas será destinada à CDE nos próximos sete anos, com o aporte superior a R$ 15 bilhões no fundo setorial. O valor deverá compensar parte dos subsídios e contribuir para conter a alta nas tarifas de energia.