Silveira: Tarifa do setor elétrico pode cair 26% em dezembro de 2027 com abertura do mercado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira, 25, que há possibilidade de redução de 26% da tarifa do setor elétrico em dezembro de 2027 com a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores, conforme previsto na medida provisória de reforma do setor elétrico.

"Nós mandamos um segundo tópico da reforma do setor elétrico, que é a liberdade de todos os consumidores poder escolher, como na maior parte do mundo, de quem escolher a energia elétrica. Isso representa, conforme dados do setor elétrico, falaram em 22%, agora já é a possibilidade de 26% de tarifa menor em dezembro de 2027", disse o ministro em entrevista à imprensa após evento no Ministério de Minas e Energia.