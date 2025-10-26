Lula encontra primeiro-ministro do Vietnã

O presidente Lula agradeceu os avanços na abertura do mercado vietnamita para produtos brasileiros e reafirmou a intenção de ampliar o fluxo bilateral para 15 bilhões de dólares até 2030

O presidente Lula encontrou-se, neste domingo, 26 de outubro, à margem da 47ª Cúpula da ASEAN, na Malásia, com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Ao relembrar a reunião entre ambos por ocasião da Cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, descreveu a sequência de encontros que os dois líderes mantiveram nos dois últimos anos como sinal da seriedade do compromisso brasileiro de fortalecer a relação bilateral.

O presidente Lula agradeceu os avanços na abertura do mercado vietnamita para produtos brasileiros e reafirmou a intenção de ampliar o fluxo bilateral para 15 bilhões de dólares até 2030. Ambos concordaram que a diversificação de parcerias é fundamental para atravessar os atuais desafios no comércio global. O primeiro-ministro Chinh reiterou o interesse em estreitar a relação com o MERCOSUL e Lula expressou disposição de negociar Acordo Quadro de Cooperação Econômica com o Vietnã até o fim da presidência brasileira do bloco.



O presidente Lula expressou a importância de participação vietnamita de alto nível na COP30, para que os países possam trabalhar juntos em favor da ampliação do financiamento climático e do estabelecimento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O primeiro-ministro Chinh afirmou que o Vietnã apoiará as iniciativas propostas pelo Brasil, assim como tem respaldado o engajamento brasileiro na reforma das instituições multilaterais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. (Com informações da Secom PR)

