ABF e Sebrae: parceria vai capacitar franqueadores no Brasil

Evento ABF CON 2025, realizado na ilha de Comandatuba, reuniu todo o setor de franquias do Brasil / Crédito: Divulgação/ Keiny Andrade

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou nesta sexta-feira, 24 de outubro, o firmamento de uma parceria com o Sebrae Nacional, com investimento de R$ 18,7 milhões. O convênio de cooperação técnica e financeira visa qualificar e capacitar micro e pequenas empresas que queiram entrar no ramo de franquias.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O projeto tem duração estimada de 30 meses e busca melhoria do ambiente de negócios franqueados no País. Serão realizados cursos presenciais de capacitação, com conteúdos gamificados. Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, citou, em comunicado, a tendência de valorização das franquias no empreendedorismo brasileiro. “O Sebrae avalia que elas funcionam como um modelo estruturado para quem deseja ter o seu próprio negócio. Somando esforços com a ABF, os pequenos negócios receberão orientações e informações sobre como atuar neste mercado, assim como serão orientados a melhorar sua gestão, impulsionando seus negócios e ampliando mercados”.