ABF e Sebrae: parceria vai capacitar franqueadores no Brasil

ABF e Sebrae fecham parceria para capacitar franqueadores pelo BrasilA Associação Brasileira de Franchising confirmou investimento de R$ 18,7 milhões e projeta o impacto em 13 mil pequenos negócios, em 30 meses
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou nesta sexta-feira, 24 de outubro, o firmamento de uma parceria com o Sebrae Nacional, com investimento de R$ 18,7 milhões.
O convênio de cooperação técnica e financeira visa qualificar e capacitar micro e pequenas empresas que queiram entrar no ramo de franquias.
O projeto tem duração estimada de 30 meses e busca melhoria do ambiente de negócios franqueados no País. Serão realizados cursos presenciais de capacitação, com conteúdos gamificados.
Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, citou, em comunicado, a tendência de valorização das franquias no empreendedorismo brasileiro.
“O Sebrae avalia que elas funcionam como um modelo estruturado para quem deseja ter o seu próprio negócio. Somando esforços com a ABF, os pequenos negócios receberão orientações e informações sobre como atuar neste mercado, assim como serão orientados a melhorar sua gestão, impulsionando seus negócios e ampliando mercados”.
“A ABF também vem ampliando sua estrutura com novas regionais, mas sabemos que para garantir que franqueados, franqueadores e interessados em abrir um negócio recebam capacitação empreendedora de altíssima qualidade e informações atuais sobre franchising, temos que ampliar ainda mais nossa capilaridade”, complementa a presidente do conselho da ABF, Cristina Franco.
A associação estima mais de 200 mil operações ativas de franquias, estando presentes em 69% dos municípios brasileiros. Pelo menos R$ 300 bilhões de faturamento são esperados até o fim de 2025.
O anúncio foi feito durante o evento ABF CON 2025, realizado na ilha de Comandatuba, na Bahia. O POVO esteve presente na convenção, a convite da associação.
Foco em aproximação do mercado
Além da capacitação, o projeto promove a integração dos novos empreendedores com o mercado de franquias, realizando atividades de aproximação. Um Estudo Nacional de Franchising Brasileiro também é previsto no projeto.
Ao todo, serão realizadas quatro missões técnicas internacionais, doze rodadas de negócios, 25 mentorias online entre as 55 turmas presenciais. Serão 500 colaboradores do Sistema Sebrae capacitados.