Publicação explica iniciativas para o desenvolvimento territorial cearense a partir da cobertura dos eventos Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit 2025

Sebrae Ceará apresenta estratégia para um estado mais inovador e empreendedor

