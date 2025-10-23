Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Revendedores de botijão já podem aderir ao programa Gás do Povo

Revendedores de botijão já podem aderir ao programa Gás do Povo

Empresas que comercializam o gás liquefeito de petróleo podem se credenciar ao programa junto à Caixa Econômica Federal, a partir desta quinta-feira, 23
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Começa nesta quinta-feira, 23, o processo de adesão das revendas varejistas de gás liquefeito de petróleo (GLP) junto à Caixa Econômica Federal ao programa Gás do Povo.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e visa garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 kg.

Leia mais

O impacto estimado é de até 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiando ao todo cerca de 50 milhões de pessoas.

As revendedoras interessadas em participar do programa devem acessar o portal da Caixa e seguir o tutorial disponível no Manual Operacional Gás do Povo. A adesão é voluntária e está condicionado à concordância com o Termo de Adesão.

As empresas também precisam ter conta corrente de pessoas jurídica na Caixa Econômica Federal, uma vez que o pagamento das recargas será feito diretamente na conta da revenda junto à Caixa, em até dois dias úteis após a entrega da recarga de GLP, que deve ser validada pelo aplicativo da Caixa ou pela máquina “Azulzinha”.

A abertura da conta corrente e o uso do aplicativo para validação da recarga do botijão estarão disponíveis em opção sem custo à revenda.

O valor a ser recebido por cada revendedor vai corresponder ao preço de referência do gás de cozinha no estado de domicílio da família beneficiária, definido pelo MME e pelo Ministério da Fazenda, com base em dados oficiais e públicos. O programa Gás do Povo visa ampliar o acesso ao gás de cozinha e reduzir a dependência da lenha.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    governo lula

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar