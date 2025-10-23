Revendedores de botijão já podem aderir ao programa Gás do Povo

Programa visa facilitar acesso ao gás de cozinha e reduzir a dependência de lenha / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Começa nesta quinta-feira, 23, o processo de adesão das revendas varejistas de gás liquefeito de petróleo (GLP) junto à Caixa Econômica Federal ao programa Gás do Povo. A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e visa garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 kg.