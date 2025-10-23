Revendedores de botijão já podem aderir ao programa Gás do Povo

Revendedores de botijão já podem aderir ao programa Gás do PovoEmpresas que comercializam o gás liquefeito de petróleo podem se credenciar ao programa junto à Caixa Econômica Federal, a partir desta quinta-feira, 23
Começa nesta quinta-feira, 23, o processo de adesão das revendas varejistas de gás liquefeito de petróleo (GLP) junto à Caixa Econômica Federal ao programa Gás do Povo.
A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e visa garantir a gratuidade na recarga do botijão de gás de 13 kg.
O impacto estimado é de até 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiando ao todo cerca de 50 milhões de pessoas.
As revendedoras interessadas em participar do programa devem acessar o portal da Caixa e seguir o tutorial disponível no Manual Operacional Gás do Povo. A adesão é voluntária e está condicionado à concordância com o Termo de Adesão.
As empresas também precisam ter conta corrente de pessoas jurídica na Caixa Econômica Federal, uma vez que o pagamento das recargas será feito diretamente na conta da revenda junto à Caixa, em até dois dias úteis após a entrega da recarga de GLP, que deve ser validada pelo aplicativo da Caixa ou pela máquina “Azulzinha”.
A abertura da conta corrente e o uso do aplicativo para validação da recarga do botijão estarão disponíveis em opção sem custo à revenda.
O valor a ser recebido por cada revendedor vai corresponder ao preço de referência do gás de cozinha no estado de domicílio da família beneficiária, definido pelo MME e pelo Ministério da Fazenda, com base em dados oficiais e públicos. O programa Gás do Povo visa ampliar o acesso ao gás de cozinha e reduzir a dependência da lenha.
