TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou hoje uma representação sobre possíveis irregularidades, do ponto de vista fiscal, relacionadas ao programa "Gás do Povo". O autor, deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), alegou que o programa estaria sendo executado à margem das leis orçamentárias.

A Corte de Contas concluiu que a representação não foi acompanhada por indícios de irregularidades e não atendeu aos requisitos de admissibilidade. Como a Broadcast mostrou no mês passado, auditores do Tribunal avaliaram positivamente o programa. A versão turbinada do auxílio gás tem previsão de alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026.

