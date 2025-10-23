Crédito para a indústria de transformação cai 40% em 12 anos, mostra estudo da CNI

Enquanto outros segmentos da indústria também tiveram quedas no volume de crédito no período, o crédito para consumidores cresceu 97%, assim como para os demais setores da economia.

Nota econômica elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que o volume de crédito na economia direcionado à indústria de transformação caiu 40% de 2012 a 2024. O estudo toma como base dados do Banco Central e foi divulgado nesta quinta-feira, 23.

Neste cenário, nos últimos 12 anos, a participação da indústria no total de crédito na economia brasileira caiu de 27,2% para 13,7%.

"O crédito para a indústria tem um efeito multiplicador ímpar sobre os demais setores produtivos e é fundamental para o crescimento consistente do país. O sistema financeiro tem priorizado o consumo em detrimento da produção, comprometendo investimento, inovação e competitividade", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Ele também criticou a alta taxa de juros, dizendo que esta limita a modernização das fábricas e amplia a dependência de importações. "É urgente criar condições de financiamento mais adequadas para sustentar o crescimento produtivo do país", completa.

Segundo o estudo, a oferta de crédito manteve uma estabilidade ao longo dos anos, mas a destinação sofreu alterações, incentivando o consumo das famílias e, consequentemente, as importações.