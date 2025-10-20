Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nível de produção fica estável em setembro, com acúmulo de estoques indesejados, diz CNI

Nível de produção fica estável em setembro, com acúmulo de estoques indesejados, diz CNI

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A indústria brasileira fechou o 3º trimestre do ano com a produção estagnada, estoques se acumulando e recuo no emprego. De acordo com a Sondagem Industrial, divulgada nesta segunda-feira, 20, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em setembro, o nível de produção ficou estável, com 50,1 pontos, praticamente sobre a linha divisória dos 50 pontos, indicando estabilidade da produção industrial na comparação com agosto. Os indicadores da pesquisa variam de zero a 100 pontos, sendo que acima de 50 mostram crescimento.

O índice de evolução do número de empregados ficou em 48,9 pontos em setembro, indicando queda no mês. "Destaca-se que, desde 2020, usualmente o número de empregados apresentava crescimento no período analisado; com exceção do ano de 2023, os índices registrados em setembro registraram valores acima de 50 pontos", ressalta a CNI.

O indicador de evolução do nível de estoques ficou em 50,8 pontos no mês passado. Acima da linha dos 50 pontos, explica a CNI, o índice revela que, em comparação a agosto, houve acúmulo de estoques. Já o índice de estoque efetivo em relação ao usual passou de 48,8 pontos em agosto para 50,7 pontos em setembro. "Com o resultado, o índice se afastou da linha divisória, mostrando que o nível de estoques, antes ajustado ao nível planejado pelas empresas, está agora acima do planejado. Ou seja, em setembro, houve acúmulo indesejado de estoques", diz a Sondagem.

"Os dados mostram um quadro difícil para a indústria. É importante notar que o acúmulo de estoques indesejado ocorre mesmo com um freio da produção. É um sinal de que a demanda veio mais fraca do que os empresários esperavam", avalia o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) manteve-se estável em setembro, em 70%, mesmo patamar do mês anterior.

A Sondagem mediu também o índice de satisfação do empresário industrial. Com relação à situação financeira, esse índice apresentou elevação de 0,5 ponto na passagem do segundo para o terceiro trimestre, chegando a 48,9 pontos. Mas o resultado permanece abaixo da linha dos 50 pontos, indicando que as empresas industriais ainda demonstram insatisfação com a situação financeira.,

O índice de satisfação com o lucro operacional subiu, 0,8 ponto, para 43,6 pontos. "Embora o índice do terceiro trimestre revele que os empresários do setor seguem insatisfeitos com o lucro operacional, o avanço no indicador na comparação com o trimestre anterior sinaliza uma redução nessa insatisfação", diz a pesquisa.

Com relação à facilidade de acesso ao crédito, o índice subiu 0,4 ponto, para 40,3 pontos, ficando ainda abaixo da linha divisória, revelando dificuldade de acesso ao crédito. Já o indicador de evolução do preço médio das matérias-primas recuou 1,8 ponto, chegando a 55,2 pontos no terceiro trimestre do ano, indicando que os empresários ainda percebem aumento nos preços das matérias-primas. Mas é a terceira queda consecutiva do indicador, o que demonstra, de acordo com a Sondagem, que a percepção dos empresários é de uma elevação de preços cada vez menos intensa e disseminada.

Principais problemas da indústria

No terceiro trimestre de 2025, os três principais obstáculos apontados pelos industriais brasileiros foram: elevada carga tributária (apontado por 37,8%), demanda interna insuficiente (28,8%), e taxas de juros elevadas (27,3%). Em quarta colocação, está a falta ou alto custo de trabalhador qualificado, apontado por 22,9% dos entrevistados.

Expectativas

O índice de expectativa de quantidade exportada subiu 2,0 pontos em outubro, para 48,6 pontos. O indicador segue abaixo dos 50 pontos, o que significa que a expectativa é de queda da quantidade exportada nos próximos seis meses, mas, na avaliação da CNI, o "pessimismo tornou-se menos intenso e disseminado".

O índice de expectativa de demanda subiu 0,2 ponto, para 52,5 pontos. Já os índices de expectativa de número de empregados e de compras de matérias-primas recuaram 0,3 ponto, para 49,3 pontos e 51,0 pontos respectivamente.

O índice de intenção de investimento teve leve aumento de setembro para outubro, ficando em 54,8 pontos. "Apesar da alta no mês, o indicador apresenta tendência de queda ao longo de 2025 após ter alcançado um pico em dezembro de 2024. Apesar de permanecer acima da média histórica, o índice de intenção de investimento acumula retração de 4,0 pontos até entre dezembro de 2024 e outubro de 2025", destaca a pesquisa.

A Sondagem foi feita entre os dias 1º e 10 de outubro, com 1.423 empresas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar