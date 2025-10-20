Abertas mais de 500 vagas em cursos gratuitos de tecnologia

Iniciativa é da Universidade do Trabalho Digital, programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) e segue até o dia 24

A Universidade do Trabalho Digital (UTD) está com 505 vagas abertas para cursos gratuitos na área de Tecnologia. As formações serão realizadas nas modalidades presencial e à distância (EaD).

Para quem quiser fazer os cursos de forma presencial há vagas em Fortaleza e nos municípios de Maranguape, Pacatuba e Itapipoca. Já os cursos à distância estão com vagas abertas para todo o estado. A UTD é um programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).



Entre os cursos ofertados, destacam-se: Introdução à Programação, Web Design e Desenvolvimento Front-End, Informática para o Mercado de Trabalho, Redes de Computadores, Google Planilhas para Análise de Dados, Desenvolvimento de Interfaces Web com Javascript e outros.



As inscrições devem ser realizadas de forma presencial nos locais onde os cursos forem ofertados nessa modalidade (ver informações no link www.sct.ce.gov.br/utd/) ou de modo online para os cursos ministrados à distância, no período de 20 a 24 de outubro. O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de outubro no site da Secitece.

As aulas iniciarão no dia 3 de novembro. Quem se matricular vai receber material didático e certificado ao final da formação.