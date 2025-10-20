Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abertas mais de 500 vagas em cursos gratuitos de tecnologia

Abertas mais de 500 vagas em cursos gratuitos de tecnologia em, pelo menos, quatro municípios

Iniciativa é da Universidade do Trabalho Digital, programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) e segue até o dia 24
A Universidade do Trabalho Digital (UTD) está com 505 vagas abertas para cursos gratuitos na área de Tecnologia. As formações serão realizadas nas modalidades presencial e à distância (EaD).

Para quem quiser fazer os cursos de forma presencial há vagas em Fortaleza e nos municípios de Maranguape, Pacatuba e Itapipoca. Já os cursos à distância estão com vagas abertas para todo o estado. A UTD é um programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).

Entre os cursos ofertados, destacam-se: Introdução à Programação, Web Design e Desenvolvimento Front-End, Informática para o Mercado de Trabalho, Redes de Computadores, Google Planilhas para Análise de Dados, Desenvolvimento de Interfaces Web com Javascript e outros.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial nos locais onde os cursos forem ofertados nessa modalidade (ver informações no link www.sct.ce.gov.br/utd/) ou de modo online para os cursos ministrados à distância, no período de 20 a 24 de outubro. O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de outubro no site da Secitece.

As aulas iniciarão no dia 3 de novembro. Quem se matricular vai receber material didático e certificado ao final da formação.

Podem se inscrever pessoas que residam no Ceará, sejam alfabetizadas e tenham 16 anos ou mais, que devem apresentar CPF, RG ou documento com foto e comprovante de endereço. Para os cursos EaD, é necessário possuir computador com acesso à internet e e-mail próprio.

