Mega Sena 2930: resultado de hoje (18/10/25); veja prêmio

Resultado da Mega Sena 2929 de hoje (18/10/25): prêmio é de R$ 48 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2929 é divulgado neste sábado, 18 de outubro de 2025 (18/10/25). O prêmio está estimado em R$ 48 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (18/10/25): Concurso 2929
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Mega Sena de quinta (16/10/25): Concurso 2928
48 - 32 - 46 - 29 - 24 - 14
Resultado da Mega Sena de terça (14/10/25): Concurso 2927
55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27
Resultado da Mega Sena de sábado (11/10/25): Concurso 2926
03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49
Resultado da Mega Sena de quinta (09/10/25): Concurso 2925
09 - 07 - 27 - 24 - 12 -13
Resultado da Mega Sena de terça (07/10/25): Concurso 2924
30 - 10 - 40 - 19 - 54 - 48
Resultado da Mega Sena de sábado (04/10/25): Concurso 2923
39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
