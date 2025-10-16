Marca cearense se destaca no São Paulo Fashion Week

Desfile de coleção da Rota da Moda é destaque no maior evento do setor no País / Crédito: Divulgação/MIDR

A marca cearense Marina Bitu foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week deste ano, representando o Polo das Artes do Litoral Cearense, no contexto da Rota da Moda, iniciativa apoiada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A coleção foi inspirada na artista Djanira da Motta e Silva, celebrando a cultura popular brasileira, a arte, a sustentabilidade e a inovação.

“A iniciativa busca gerar oportunidades, valorizar a cultura local, promover capacitação e ampliar as possibilidades de produção e comercialização, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial (PNDR)”, prossegue o comunicado. Segundo Renata Ladeia, coordenadora do Comitê-Gestor do Polo, o Ceará conta com aproximadamente 10 mil rendeiras, concentradas na região litorânea, principalmente. “Precisamos integrar tradição e inovação, redesenhando a cadeia de valor do artesanato e fortalecendo a economia criativa dos municípios”, defendeu. Criada em 2021, a Rota da Moda integra as Rotas de Integração Nacional e atua na estruturação da cadeia produtiva da moda sustentável em mais de 27 municípios dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Goiás. Atualmente, conta com cinco polos estruturados – dois em Goiás e um em cada um dos demais estados.