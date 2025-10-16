Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marca cearense se destaca no São Paulo Fashion Week

Coleção foi inspirada na artista Djanira da Motta e Silva, celebrando a cultura popular brasileira, a arte, a sustentabilidade e a inovação.
Autor Adriano Queiroz
A marca cearense Marina Bitu foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week deste ano, representando o Polo das Artes do Litoral Cearense, no contexto da Rota da Moda, iniciativa apoiada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

A coleção foi inspirada na artista Djanira da Motta e Silva, celebrando a cultura popular brasileira, a arte, a sustentabilidade e a inovação.

A Marina Bitu atua com criações que mesclam expressões do tempo presente com saberes artesanais cearenses, produzindo para o público feminino em pequena escala e atendendo nas modalidades de varejo e atacado.

A grife tem alcance nacional e internacional, mantendo compromisso com a valorização das culturas nordestina e brasileira, além de privilegiar práticas sustentáveis. “Ser cearense, nordestina e brasileira é o que inspira minha criação. É sobre traduzir a força das nossas raízes e mostrar que o fazer artesanal tem espaço na moda contemporânea”, destacou a estilista Marina Bitu.

O Polo das Artes do Litoral Cearense surgiu em junho de 2024, no âmbito da Rota da Moda. O objetivo era conforme nota do MIDR “fortalecer o coletivo de mulheres rendeiras que mantêm viva a tradição artesanal no estado”.

“A iniciativa busca gerar oportunidades, valorizar a cultura local, promover capacitação e ampliar as possibilidades de produção e comercialização, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial (PNDR)”, prossegue o comunicado.

Segundo Renata Ladeia, coordenadora do Comitê-Gestor do Polo, o Ceará conta com aproximadamente 10 mil rendeiras, concentradas na região litorânea, principalmente. “Precisamos integrar tradição e inovação, redesenhando a cadeia de valor do artesanato e fortalecendo a economia criativa dos municípios”, defendeu.

Criada em 2021, a Rota da Moda integra as Rotas de Integração Nacional e atua na estruturação da cadeia produtiva da moda sustentável em mais de 27 municípios dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Goiás. Atualmente, conta com cinco polos estruturados – dois em Goiás e um em cada um dos demais estados.

“A Rota da Moda fomenta a economia circular, resgata saberes ancestrais e valoriza as expressões contemporâneas da moda brasileira”, destacou Viviane Ribeiro, consultora do MIDR.

