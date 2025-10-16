Marca cearense se destaca no São Paulo Fashion Week

Marca cearense se destaca no São Paulo Fashion WeekColeção foi inspirada na artista Djanira da Motta e Silva, celebrando a cultura popular brasileira, a arte, a sustentabilidade e a inovação.
A marca cearense Marina Bitu foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week deste ano, representando o Polo das Artes do Litoral Cearense, no contexto da Rota da Moda, iniciativa apoiada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
A coleção foi inspirada na artista Djanira da Motta e Silva, celebrando a cultura popular brasileira, a arte, a sustentabilidade e a inovação.
A Marina Bitu atua com criações que mesclam expressões do tempo presente com saberes artesanais cearenses, produzindo para o público feminino em pequena escala e atendendo nas modalidades de varejo e atacado.
A grife tem alcance nacional e internacional, mantendo compromisso com a valorização das culturas nordestina e brasileira, além de privilegiar práticas sustentáveis. “Ser cearense, nordestina e brasileira é o que inspira minha criação. É sobre traduzir a força das nossas raízes e mostrar que o fazer artesanal tem espaço na moda contemporânea”, destacou a estilista Marina Bitu.
O Polo das Artes do Litoral Cearense surgiu em junho de 2024, no âmbito da Rota da Moda. O objetivo era conforme nota do MIDR “fortalecer o coletivo de mulheres rendeiras que mantêm viva a tradição artesanal no estado”.
“A iniciativa busca gerar oportunidades, valorizar a cultura local, promover capacitação e ampliar as possibilidades de produção e comercialização, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial (PNDR)”, prossegue o comunicado.
Segundo Renata Ladeia, coordenadora do Comitê-Gestor do Polo, o Ceará conta com aproximadamente 10 mil rendeiras, concentradas na região litorânea, principalmente. “Precisamos integrar tradição e inovação, redesenhando a cadeia de valor do artesanato e fortalecendo a economia criativa dos municípios”, defendeu.
Criada em 2021, a Rota da Moda integra as Rotas de Integração Nacional e atua na estruturação da cadeia produtiva da moda sustentável em mais de 27 municípios dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Goiás. Atualmente, conta com cinco polos estruturados – dois em Goiás e um em cada um dos demais estados.
“A Rota da Moda fomenta a economia circular, resgata saberes ancestrais e valoriza as expressões contemporâneas da moda brasileira”, destacou Viviane Ribeiro, consultora do MIDR.
