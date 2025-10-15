Produção industrial da zona do euro cai 1,2% em agosto ante julho

A produção industrial na zona do euro caiu 1,2% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,8% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 1,1% em agosto.