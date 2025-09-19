Missão Mulher 2025: cartilha amplia debate sobre protagonismo, bem-estar e empreendedorismo feminino

Cartilha sintetiza palestras, painéis e histórias inspiradoras que marcaram o workshop-show / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

A quinta edição do Missão Mulher, evento realizado na última segunda-feira, 15, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, segue reverberando. Com mais de 200 participantes, o evento caminha para ser um dos principais espaços de debate e celebração do protagonismo feminino no Ceará.

Para ampliar ainda mais esse impacto, será lançada nesta quinta-feira, 18, a Cartilha Missão Mulher 2025, publicação especial que reúne os principais conteúdos e insights compartilhados durante o encontro.



Produzida pelo Estúdio O POVO, a cartilha sintetiza palestras, painéis e histórias inspiradoras que marcaram o workshop-show idealizado e curado pela jornalista Lêda Maria.

Clique aqui para baixar o PDF. “O Missão Mulher nasceu como um espaço de encontro e inspiração, e a cartilha vem para prolongar essa experiência. É um registro de aprendizados, histórias e reflexões que não cabem apenas em um único dia de evento. Com essa divulgação, queremos que cada mulher tenha a chance de revisitar esses conteúdos quando quiser, se fortalecer e se reconhecer como protagonista da própria trajetória", frisa a jornalista Paula Lima, coordenadora do projeto.

O material condensa temas como sexualidade, autoestima, equilíbrio entre carreira e vida pessoal, qualidade de vida aos 50+, inteligência social, branding, liderança feminina e até mesmo os novos desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial.



Um guia de inspiração

Dividida em seções temáticas, a publicação apresenta resumos das falas de especialistas como Zenilce Bruno (psicóloga clínica e terapeuta sexual), Nazareno Oliveira (professor e empresário), Erotilde Honório (médica e professora), Vini Fernandes (Grupo Marquise) e Mauro Oliveira (IFCE).

Empreendedoras cearenses também têm espaço garantido. Caso de sucesso como o de Tissiana Studart Lima (Pole Alimentos) reforça a mensagem de que é possível unir legado, coragem e inovação em trajetórias de impacto.

