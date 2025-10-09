Ceará tem quarto pior rendimento médio do trabalho do Brasil

O Ceará ocupa ainda a 22ª posição no quesito participação do rendimento do trabalho na composição do rendimento domiciliar, com 68,4% / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará tem o quarto pior rendimento do trabalho do Brasil, ou cerca de R$ 1.971, superando apenas os estados do Maranhão, com R$ 1.855; o Piauí, com R$ 1.905; além da Bahia, com R$ 1.944. Os dados constam do estudo Censo 2022: Trabalho e Rendimento, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A propósito, todos os estados do Nordeste registraram uma participação do rendimento do trabalho na composição do rendimento domiciliar inferior a 70%, sendo que no Piauí essa participação foi de 64,3%, a menor entre todas as Unidades da Federação. Por outro lado, o Mato Grosso, com 84,5%, foi o estado com a maior participação da renda do trabalho na composição do rendimento domiciliar. Entre as regiões, também é possível notar grandes diferenças na composição do rendimento domiciliar. No Nordeste, por exemplo, esse índice é de 67,9%, enquanto no Centro-Oeste chega a 80,6%. A propósito, nas outras três regiões o rendimento do trabalho respondeu por pouco mais de três quartos do rendimento domiciliar, sendo: 76,1%, no Norte; 76,7% no Sudeste; e 76,9% no Sul. Já quanto ao nível de ocupação, definido pelo IBGE como sendo a razão entre pessoas ocupadas e a população residente, o Ceará também aparece nas últimas posições, mais precisamente na 21ª posição, empatado com o Rio Grande do Norte, tendo ambos 45,9% de população ocupada. Três estados nordestinos aparecem nas últimas posições: Piauí, com 43,0%; Paraíba (43,5%); além do Maranhão, com 43,6%.

A média nacional era de 53,5% em 2022, com Santa Catarina na ponta, liderando com um nível de 63,5% de ocupação, seguida pelo Distrito Federal, com 60,4%; bem como os Estados de Mato Grosso e Paraná, empatados na terceira posição, com 60,3%. Quando consideradas as regiões, três estão acima da média: Sul, com 60,3%; Centro-Oeste com 59,7%; e o Sudeste com 56% de população ocupada. Por outro lado, o Nordeste tem o pior índice nesse quesito, com 45,6%, seguido pelo Norte, com 48,4% de população ocupada. Outros recortes de ocupação O estudo também levou em consideração outros recortes de ocupação. Por exemplo, no caso de gênero, 62,9% dos homens estão ocupados ante 44,9% das mulheres. Essas diferenças seguem quando mesclados os recortes de gênero e cor ou raça.