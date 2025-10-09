Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem quarto pior rendimento médio do trabalho do Brasil

Ceará tem quarto pior rendimento médio do trabalho do Brasil

Renda média chega a R$ 1.971, acima apenas de Maranhão, Piauí e Bahia. Estado tem ainda o município com o oitavo pior indicador nesse quesito, Salitre
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará tem o quarto pior rendimento do trabalho do Brasil, ou cerca de R$ 1.971, superando apenas os estados do Maranhão, com R$ 1.855; o Piauí, com R$ 1.905; além da Bahia, com R$ 1.944.

Os dados constam do estudo Censo 2022: Trabalho e Rendimento, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia mais

O Estado possui ainda o município com o oitavo pior desempenho nesse indicados, Salitre, com rendimento médio do trabalho de R$ 851.

A média nacional é de R$ 2.851, mas apenas nove Unidades da Federação (UFs) tem rendimento médio do trabalho superior, o que segundo o IBGE “reforça o retrato das disparidades territoriais nesta temática”. As três UFs com maiores indicadores nesse quesito foram o Distrito Federal, com R$ 4.715; São Paulo, com R$ 3.460; bem como Santa Catarina, com R$ 3.391.

O estudo também averiguou o percentual que o rendimento do trabalho representa sobre o total de rendimentos das famílias. Nesse item, o Ceará aparece na 22ª posição com 68,4% de participação do rendimento do trabalho na composição do rendimento domiciliar.

A propósito, todos os estados do Nordeste registraram uma participação do rendimento do trabalho na composição do rendimento domiciliar inferior a 70%, sendo que no Piauí essa participação foi de 64,3%, a menor entre todas as Unidades da Federação. Por outro lado, o Mato Grosso, com 84,5%, foi o estado com a maior participação da renda do trabalho na composição do rendimento domiciliar.

Entre as regiões, também é possível notar grandes diferenças na composição do rendimento domiciliar. No Nordeste, por exemplo, esse índice é de 67,9%, enquanto no Centro-Oeste chega a 80,6%. A propósito, nas outras três regiões o rendimento do trabalho respondeu por pouco mais de três quartos do rendimento domiciliar, sendo: 76,1%, no Norte; 76,7% no Sudeste; e 76,9% no Sul.

Já quanto ao nível de ocupação, definido pelo IBGE como sendo a razão entre pessoas ocupadas e a população residente, o Ceará também aparece nas últimas posições, mais precisamente na 21ª posição, empatado com o Rio Grande do Norte, tendo ambos 45,9% de população ocupada. Três estados nordestinos aparecem nas últimas posições: Piauí, com 43,0%; Paraíba (43,5%); além do Maranhão, com 43,6%.

A média nacional era de 53,5% em 2022, com Santa Catarina na ponta, liderando com um nível de 63,5% de ocupação, seguida pelo Distrito Federal, com 60,4%; bem como os Estados de Mato Grosso e Paraná, empatados na terceira posição, com 60,3%.

Quando consideradas as regiões, três estão acima da média: Sul, com 60,3%; Centro-Oeste com 59,7%; e o Sudeste com 56% de população ocupada. Por outro lado, o Nordeste tem o pior índice nesse quesito, com 45,6%, seguido pelo Norte, com 48,4% de população ocupada.

Outros recortes de ocupação

O estudo também levou em consideração outros recortes de ocupação. Por exemplo, no caso de gênero, 62,9% dos homens estão ocupados ante 44,9% das mulheres. Essas diferenças seguem quando mesclados os recortes de gênero e cor ou raça.

Por exemplo, entre as pessoas que se declaram brancas, 64,4% dos homens e 46,7% das mulheres, respectivamente, estavam ocupadas em 2022. O número é próximo do verificado na população preta, onde 64,6% dos homens e 46,3% das mulheres estão ocupados. A menor taxa de ocupação foi encontrada na população indigena, com 48,1% dos homens e 30,8% das mulheres ocupadas.

No recorte por idade, a taxa de ocupação cresce com o aumento da idade até a faixa de 35 a 39 anos, onde é de 72,8%, voltando a decrescer nas demais faixas. Os dois extremos têm, portanto, os menores índices de ocupação, com 11,1%, na faixa entre 14 e 17 anos e 14,9% na faixa acima de 65 anos.

O IBGE destaca ainda que em todos os grupos de idade, o nível de ocupação dos homens foi superior ao das mulheres. Porém, entre as mulheres ocupadas o nível de escolaridade era mais elevado. Entre elas, 28,9% possuíam o nível superior completo. Já entre os homens o percentual caía para 17,3%.

Por outro lado, em relação à categoria de mais baixa instrução, os sem instrução ou com ensino fundamental Incompleto, a representatividade masculina foi superior à feminina: 26,4% ante 16,2%, em 2022.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar