O POVO tem finalista no prêmio +Admirados Jornalistas Negros; veja como votar

Rubens Rodrigues é indicado ao prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira de 2025 / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Representando o Grupo de Comunicação O POVO, o colunista e editor-adjunto da editoria de Cidades, Rubens Rodrigues, foi indicado pelo segundo ano consecutivo, à premiação +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira de 2025. A votação, iniciada nesta terça-feira, 16, segue até o dia 30 de setembro. A iniciativa é organizada pelo portal Jornalistas&Cia, em parceria com os sites Neo Mondo e 1 Papo Reto e a Rede Jornalistas Pretos. Na disputa, são indicados 142 jornalistas de redação, 14 profissionais de imagem, 16 veículos liderados por jornalistas negros e outros 14 que se destacaram por coberturas em temas relacionados à justiça racial no Brasil.

Em sua terceira edição, o evento premiará os TOP 50 Jornalistas +Admirados do Brasil, o TOP 5 profissionais de Imagem/Vídeo e o TOP 5 Veículos – na categoria Geral e liderados por Jornalistas Negros ou Negras. Saiba como funciona a votação do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira de 2025. O POVO: como votar no finalista do +Admirados Jornalistas Negros e Negras O público deve elencar cinco opções nas seguintes categorias: Jornalistas;

Profissionais de Imagem/Vídeo;

Veículo Geral;

Veículo Liderado por Jornalistas Negros. Antes de iniciar a votação, o usuário deve preencher nome completo, e-mail, veículo que atua e cargo (os dois últimos, em caso de profissional da comunicação). Em seguida, começa a selecionar a ordem nas categorias.