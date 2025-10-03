Viagem entre Fortaleza e Cariri ganha serviço de cama em ônibus

Guanabara inaugura viagem com o serviço cama na volta de Juazeiro do Norte para Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

A viagem de ônibus entre Fortaleza e o Cariri ganhou o serviço de cama pela empresa Guanabara. A operação iniciou na quinta-feira, 2 de outubro, na capital cearense. A volta é inaugurada nesta sexta-feira, 3. Porém, as viagens acontecem em dias alternados, em função da disponibilidade da frota. Depois devem passar para a frequência diária, a partir de novembro, com a chegada de novos veículos.

Como a primeira viagem de saída da capital cearense foi na quinta-feira, 2, o embarque inaugural partindo de Juazeiro do Norte está previsto para a sexta-feira, 3, às 21h30min. Os veículos utilizados são do tipo híbrido, com dois andares. No piso inferior, os passageiros contarão com poltronas leito. No andar superior, estarão disponíveis os assentos que reclinam 180 graus, transformando-se em camas.