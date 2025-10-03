Viagem entre Fortaleza e Cariri ganha serviço de cama em ônibus

Viagem entre Fortaleza e Cariri ganha serviço de cama em ônibusO serviço inclui manta, travesseiro, cortina de privacidade, entrada USB, Wi-Fi, água mineral e lanche de bordo e terá a viagem de Juazeiro do Norte inaugurada nesta sexta-feira, 3
A viagem de ônibus entre Fortaleza e o Cariri ganhou o serviço de cama pela empresa Guanabara. A operação iniciou na quinta-feira, 2 de outubro, na capital cearense. A volta é inaugurada nesta sexta-feira, 3.
Porém, as viagens acontecem em dias alternados, em função da disponibilidade da frota. Depois devem passar para a frequência diária, a partir de novembro, com a chegada de novos veículos.
De Fortaleza para o Cariri, os ônibus sairão aos domingos, terças e quintas. No sentido contrário, de Juazeiro do Norte e Crato para Fortaleza, as viagens ocorrerão às segundas, quartas e sextas.
A opção já opera em rotas como Teresina, Natal, João Pessoa e Recife, e em breve chegará também à Bahia, em Salvador, Feira de Santana e Petrolina.
Como a primeira viagem de saída da capital cearense foi na quinta-feira, 2, o embarque inaugural partindo de Juazeiro do Norte está previsto para a sexta-feira, 3, às 21h30min.
Os veículos utilizados são do tipo híbrido, com dois andares. No piso inferior, os passageiros contarão com poltronas leito.
No andar superior, estarão disponíveis os assentos que reclinam 180 graus, transformando-se em camas.
O serviço inclui manta, travesseiro, cortina de privacidade, entrada USB, Wi-Fi, água mineral e lanche de bordo. A operação foi autorizada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).
“O objetivo é oferecer uma alternativa confortável e prática diante do alto custo das passagens aéreas entre o Cariri e Fortaleza. É uma demanda crescente de um público que valoriza qualidade e comodidade nos deslocamentos”, disse Rodrigo Mont’Alverne, gerente de Marketing da Guanabara.
