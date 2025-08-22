Pé-de-Meia 2025 em setembro e outubro: datas do pagamento

Pé-de-Meia 2025: veja calendário de setembro e outubro, pagamento e maisA data de pagamento e valor dependem do tipo de incentivo e do mês de nascimento do estudante; confira calendário do Pé-de-Meia de setembro e outubro
O programa Pé-de-Meia 2025 foi criado pela Caixa Econômica Federal para oferecer incentivo financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública continuarem e concluírem seus estudos, além da participação em exames nacionais e subnacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Os estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia receberão de acordo com a data de aniversário e o tipo de incentivo:
- Matrícula: R$ 200, pagos em parcela anual
- Frequência: R$ 1.800, pagos em nove parcelas anuais
- Conclusão: R$ 1.000, pagos em parcela anual, após a aprovação do estudante no ano letivo
- Enem: R$ 200, pagos em parcela única
O pagamento pode ser recebido e movimentado por meio dos canais App Caixa Tem; caixas eletrônicos da Caixa (ATM); lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, por saques digitais com token ou cartão.
Pé-de-Meia 2025: quem receberá e quanto será o pagamento em setembro e outubro
Incentivo Frequência - Ensino médio regular:
- Nascidos em janeiro e fevereiro: 29/9/2025 (6º parcela)
- Nascidos em março e abril: 30/9/2025 (6º parcela)
- Nascidos em maio e junho: 1º/10/2025 (6º parcela)
- Nascidos em julho e agosto: 2/10/2025 (6º parcela)
- Nascidos em setembro e outubro: 3/10/2025 (6º parcela)
- Nascidos em novembro e dezembro: 6/10/2025 (6º parcela)
Incentivo Frequência – Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Nascidos em janeiro e fevereiro: 29/9/2025 (2º parcela do 2º semestre)
- Nascidos em março e abril: 30/9/2025 (2º parcela do 2º semestre)
- Nascidos em maio e junho: 1º/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)
- Nascidos em julho e agosto: 2/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)
- Nascidos em setembro e outubro: 3/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)
- Nascidos em novembro e dezembro: 6/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)
Incentivo Conclusão e Enem acontecem entre fevereiro e março.
Pé-de-Meia 2025: quem pode receber e como
O programa é destinado aos estudantes matriculados no ensino médio regular de redes públicas que têm entre 14 e 24 anos ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que têm entre 19 a 24 anos.
Além disso, deve ser integrante de uma família com renda per capita de até meio salário mínimo, R$ 759 em 2025, e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
A inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e frequência de, no mínimo, 80% no mês também são requisitos.
Para participar, basta ter CPF, estar matriculado até abril do ano anterior em uma escola pública e cursando o ensino médio, além de fazer parte de uma família beneficiária do Bolsa Família. Inscrição não é necessária.
Cumprindo os requisitos e sendo selecionado pelo Ministério da Educação para participar, a Caixa abre uma conta digital no nome do beneficiado, caso já não tenha registrado e do tipo Poupança Social Digital ou Poupança Caixa Tem também no seu nome.
Para consultar mais informações sobre o programa, sobre a conta e pagamentos, assim como o calendário e situação de pagamentos, o beneficiado deve usar os canais App Caixa Tem; App Jornada do Estudante; App Benefícios Sociais Caixa; Portal Cidadão da Caixa.