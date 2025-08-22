Pé-de-Meia 2025 em setembro e outubro: datas do pagamento

Beneficiados pelo Pé-de-Meia recebem de acordo com a data de aniversário e o tipo de incentivo / Crédito: Reprodução/MEC

O programa Pé-de-Meia 2025 foi criado pela Caixa Econômica Federal para oferecer incentivo financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública continuarem e concluírem seus estudos, além da participação em exames nacionais e subnacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia receberão de acordo com a data de aniversário e o tipo de incentivo:

Nascidos em janeiro e fevereiro : 29/9/2025 (2º parcela do 2º semestre)

: 29/9/2025 (2º parcela do 2º semestre) Nascidos em março e abril : 30/9/2025 (2º parcela do 2º semestre)

: 30/9/2025 (2º parcela do 2º semestre) Nascidos em maio e junho : 1º/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)

: 1º/10/2025 (2º parcela do 2º semestre) Nascidos em julho e agosto : 2/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)



: 2/10/2025 (2º parcela do 2º semestre) Nascidos em setembro e outubro : 3/10/2025 (2º parcela do 2º semestre)

: 3/10/2025 (2º parcela do 2º semestre) Nascidos em novembro e dezembro: 6/10/2025 (2º parcela do 2º semestre) Incentivo Conclusão e Enem acontecem entre fevereiro e março.

Pé-de-Meia 2025: quem pode receber e como O programa é destinado aos estudantes matriculados no ensino médio regular de redes públicas que têm entre 14 e 24 anos ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que têm entre 19 a 24 anos. Além disso, deve ser integrante de uma família com renda per capita de até meio salário mínimo, R$ 759 em 2025, e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e frequência de, no mínimo, 80% no mês também são requisitos. Para participar, basta ter CPF, estar matriculado até abril do ano anterior em uma escola pública e cursando o ensino médio, além de fazer parte de uma família beneficiária do Bolsa Família. Inscrição não é necessária. Cumprindo os requisitos e sendo selecionado pelo Ministério da Educação para participar, a Caixa abre uma conta digital no nome do beneficiado, caso já não tenha registrado e do tipo Poupança Social Digital ou Poupança Caixa Tem também no seu nome.