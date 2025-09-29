Mensalidade escolar deve ser reajustada em até 10% em 2026

Caso os números se concretizem, o crescimento da mensalidade poderá ser o dobro da inflação registrada em 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Instituto Brasileiro de Estudos em Educação (IBEE) prevê um reajuste das escolas particulares semelhante ao de 2025, quando variou entre 5% e 10% e, em alguns casos, chegou a 11,5%. "O cenário aponta para aumentos que devem manter a tendência de alta observada em anos anteriores, com percentuais que superam a inflação oficial e refletem a pressão dos custos operacionais do setor", explica durante o informativo.