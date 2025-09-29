Juro médio no crédito livre sobe para 46,0% em agosto, diz BC; cheque especial recua a 137,9%

A taxa média de juros no crédito livre passou de 45,6% em julho (dado revisado) para 46,0% em agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29. Em agosto de 2024, a taxa era de 39,7%. O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 57,9% (revisado) para 58,4%.

A taxa cobrada das empresas aumentou de 25,0% em julho para 25,2% em agosto. Cheque especial A taxa do cheque especial recuou de 138,2% (revisado) para 137,9%. A do crédito pessoal total saiu de 49,1% para 49,3%.

Veículos O juro médio no crédito para aquisição de veículos permaneceu em 27,3%. Operações livres e direcionadas

A taxa média no crédito total, que inclui operações livres e direcionadas (com recursos da poupança e do BNDES), oscilou de 31,6% (revisado) para 31,8%. Em agosto de 2024, estava em 27,6%. ICC O Indicador de Custo de Crédito (ICC) passou de 23,2% (revisado) para 23,4%. O índice mostra o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento. Spread O spread médio em operações de crédito livre passou de 31,8 pontos (dado revisado) em julho para 32,3 pontos em agosto, informou o Banco Central. A métrica representa a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais.