Índice de confiança do consumidor de Fortaleza sobe 0,17% em setembro

Intenção de compra é maior entre as mulheres, com 34,3% das pesquisadas dizendo que pretendem adquirir bens duráveis / Crédito: FERNANDA BARROS

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de Fortaleza subiu 0,17% em setembro, na comparação com agosto deste ano, conforme aponta levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), da Fecomércio Ceará. Na comparação com setembro do ano passado,contudo, houve queda de 3,3% no índice. A alta na comparação com agosto foi muito puxada pela alta do Índice de Situação Presente, que subiu 1,5% no período, enquanto o Índice das Expectativas Futuras caiu 0,6% em setembro.

O informe do IPDC sobre esse cenário aponta que “apesar da cautela diante das notícias recentes sobre tarifas e do ambiente político ainda instável, prevalece a confiança em uma trajetória de recuperação. O avanço do emprego e os sinais de retomada da atividade econômica reforçam a expectativa de um futuro mais favorável, sustentando o otimismo de médio e longo prazo”. Intenção de compra Apesar do otimismo, o índice de intenção de compra em Fortaleza caiu de 35% em agosto para 34,3% em setembro. O índice é também inferior ao registrado em setembro do ano passado, quando a intenção de compra chegava a 36,8%. A intenção de compra é maior entre as mulheres, com 34,3%; entre aqueles com idade entre 18 e 24 anos, com 44,8%; e entre quem tem renda familiar mensal acima de sete salários-mínimos, com 57,2%.Ainda segundo a pesquisa, o valor médio das compras é de R$ 635,04.