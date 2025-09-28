Índice de confiança do consumidor de Fortaleza sobe 0,17% em setembro

Índice de confiança do consumidor de Fortaleza sobe 0,17% em setembroPesquisa é realizada pela Fecomércio Ceará e comparação é com agosto deste ano. Na comparação com setembro do ano passado índice apresenta queda de 3,3%
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de Fortaleza subiu 0,17% em setembro, na comparação com agosto deste ano, conforme aponta levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), da Fecomércio Ceará.
Na comparação com setembro do ano passado,contudo, houve queda de 3,3% no índice. A alta na comparação com agosto foi muito puxada pela alta do Índice de Situação Presente, que subiu 1,5% no período, enquanto o Índice das Expectativas Futuras caiu 0,6% em setembro.
Os dados da pesquisa apontam, entre outras coisas, que 51,9% dos entrevistados avaliaram o momento atual como favorável para aquisição de bens duráveis. Entre os consumidores que mais tem visão positiva sobre essa possibilidade destacam-se os homens, com 58,2%; aqueles entre 18 e 24 anos, com 57,9%; além daqueles com renda familiar mensal entre três e sete salários-mínimos, com 57,6%.
O levantamento mostra que 75,2% dos consumidores de Fortaleza avaliam suas respectivas situações financeiras como melhor ou muito melhor do que há um ano. As previsões para o futuro também mostram otimismo do consumidor fortalezenses, com 82,8% dizendo acreditar que sua situação financeira futura será melhor do que a atual.
Já a avaliação do cenário econômico nacional, mostra 54,7% dos entrevistados na capital cearense demonstrando otimismo para os próximos 12 meses.
O informe do IPDC sobre esse cenário aponta que “apesar da cautela diante das notícias recentes sobre tarifas e do ambiente político ainda instável, prevalece a confiança em uma trajetória de recuperação. O avanço do emprego e os sinais de retomada da atividade econômica reforçam a expectativa de um futuro mais favorável, sustentando o otimismo de médio e longo prazo”.
Intenção de compra
Apesar do otimismo, o índice de intenção de compra em Fortaleza caiu de 35% em agosto para 34,3% em setembro. O índice é também inferior ao registrado em setembro do ano passado, quando a intenção de compra chegava a 36,8%.
A intenção de compra é maior entre as mulheres, com 34,3%; entre aqueles com idade entre 18 e 24 anos, com 44,8%; e entre quem tem renda familiar mensal acima de sete salários-mínimos, com 57,2%.Ainda segundo a pesquisa, o valor médio das compras é de R$ 635,04.
Para a diretora Institucional da Fecomércio Ceará, Cláudia Brilhante, “o cenário atual revela um perfil mais favorável de consumo, especialmente voltado para bens duráveis e categorias que tradicionalmente ganham força no fim do ano, o que é bom para o comércio”.
Confira a lista dos itens mais procurados!
- Móveis e artigos de decoração, citados por 18,1% dos entrevistados;
- Geladeiras e refrigeradores (15,9%);
- Artigos de vestuário (15,5%);
- Televisores (14,4%);
- Celulares e smartphones (11,0%);
- Fogões (8,8%);
- Calçados (8,7%);
- Máquina de lavar roupa (7,8%).
