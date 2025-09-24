FGV: Confiança do Consumidor sobe a 87,5 pontos em setembro, maior nível desde dezembro de 2024

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) cresceu 1,3 ponto em setembro comparado ao mês anterior, atingindo 87,5 pontos, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. O movimento positivo foi acompanhado por um avanço de 0,5 ponto na média móvel trimestral do índice, para 86,8 pontos. A economista Anna Carolina Gouveia, do FGV Ibre, destacou que a recuperação das expectativas impulsionou essa alta, ampliada pela estabilidade no mercado de trabalho e um recente alívio na inflação, contribuindo para um menor pessimismo em direção ao futuro.

"A manutenção de um forte mercado de trabalho e o recente alívio da inflação parece ter deixado os consumidores menos pessimistas para o futuro, mas os altos níveis de endividamento e inadimplência das famílias seguem como um limitador da melhora mais robusta da confiança", afirmou. O Índice de Expectativas (IE) subiu 3,7 pontos, para 91,8 pontos, enquanto o Índice de Situação Atual (ISA) apresentou uma queda de 2,5 pontos, atingindo 82,0 pontos. Entre os componentes do ISA, a situação econômica local atual recuou 0,8 ponto, enquanto a situação financeira atual da família teve uma queda mais acentuada, de 4,3 pontos. Em contraste, o indicador de situação econômica futura, um dos componentes do IE, avançou 6,9 pontos. A percepção sobre a situação financeira futura da família também se recuperou, subindo 4,1 pontos, revertendo parte das quedas anteriores. A intenção de compra de bens duráveis manteve-se estável em 88,2 pontos, o maior patamar desde dezembro de 2024.