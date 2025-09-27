Com foco em exportação, Grupo Alyne anuncia fábrica em Maranguape

Grupo Alyne prepara nova fábrica, com foco em produção para exportação / Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo Gurgel, anunciou neste sábado, 27, em suas redes sociais que a empresa se instalará no polo industrial de Maranguape (Maranguape Industrial Park), com foco no início das exportações de produtos da companhia. A empresa foi fundada há 39 anos e conta com 450 funcionários. A ideia é de que o novo empreendimento gere mais 450 empregos diretos e outros 1 mil empregos indiretos.

"Atuamos em todo o Brasil e agora iniciamos um processo para exportar nossos produtos para vários países do mundo. Para suportar esse crescimento, se fazem necessários novos investimentos e grandes ampliações", disse Gurgel, sem especificar valores de investimento ou previsão de data de inauguração da nova fábrica. "Estive em Maranguape e conversei com o prefeito Átila sobre um terreno para instalar a empresa. De imediato, ele comprou a ideia, pois já tinha a intenção de criar esse polo em Maranguape, e assim começamos a construir esse projeto",, lembrou o presidente da empresa. "Esse polo vai trazer um diferencial para Maranguape. Ele vai fazer a cidade voltar a ser industrializada. E quero comunicar a vocês que, exatamente hoje, nossa energia está sendo ligada. Iniciamos a montagem do nosso canteiro de obras, já concluímos a terraplanagem e, em breve, vamos iniciar a construção do galpão. Logo, Maranguape verá o Grupo Alyne erguido dentro do polo industrial", exaltou Gurgel.