Com foco em exportação, Grupo Alyne anuncia fábrica em Maranguape

Com foco em exportação, Grupo Alyne anuncia fábrica em MaranguapeEmpreendimento deve gerar 450 empregos diretos e 1 mil empregos indiretos
O presidente do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo Gurgel, anunciou neste sábado, 27, em suas redes sociais que a empresa se instalará no polo industrial de Maranguape (Maranguape Industrial Park), com foco no início das exportações de produtos da companhia.
A empresa foi fundada há 39 anos e conta com 450 funcionários. A ideia é de que o novo empreendimento gere mais 450 empregos diretos e outros 1 mil empregos indiretos.
“Atuamos em todo o Brasil e agora iniciamos um processo para exportar nossos produtos para vários países do mundo. Para suportar esse crescimento, se fazem necessários novos investimentos e grandes ampliações”, disse Gurgel, sem especificar valores de investimento ou previsão de data de inauguração da nova fábrica.
“Estive em Maranguape e conversei com o prefeito Átila sobre um terreno para instalar a empresa. De imediato, ele comprou a ideia, pois já tinha a intenção de criar esse polo em Maranguape, e assim começamos a construir esse projeto”,, lembrou o presidente da empresa.
“Esse polo vai trazer um diferencial para Maranguape. Ele vai fazer a cidade voltar a ser industrializada. E quero comunicar a vocês que, exatamente hoje, nossa energia está sendo ligada. Iniciamos a montagem do nosso canteiro de obras, já concluímos a terraplanagem e, em breve, vamos iniciar a construção do galpão. Logo, Maranguape verá o Grupo Alyne erguido dentro do polo industrial”, exaltou Gurgel.
Parque industrial
O Maranguape Industrial Park, onde ficarão as instalações da nova fábrica do grupo Alyne foi lançado em março de 2023 e se constitui num espaço com 47 hectares de área e previsão inicial de gerar 2 mil empregos diretos. Já naquela ocasião, o Grupo Alyne e outras cinco empresas haviam assinado protocolo de intenção para se instalar no local.
Os investimentos são da ordem de R$ 200 milhões, com previsão de instalação de, pelo menos, 30 empresas. O polo é multissetorial, incluindo companhias dos setores químico, metal-mecânico e de vestuário e confecções.
