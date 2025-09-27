Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com foco em exportação, Grupo Alyne anuncia fábrica em Maranguape

Empreendimento deve gerar 450 empregos diretos e 1 mil empregos indiretos
Autor Adriano Queiroz
O presidente do Grupo Alyne Cosméticos, Paulo Gurgel, anunciou neste sábado, 27, em suas redes sociais que a empresa se instalará no polo industrial de Maranguape (Maranguape Industrial Park), com foco no início das exportações de produtos da companhia.

A empresa foi fundada há 39 anos e conta com 450 funcionários. A ideia é de que o novo empreendimento gere mais 450 empregos diretos e outros 1 mil empregos indiretos.

“Atuamos em todo o Brasil e agora iniciamos um processo para exportar nossos produtos para vários países do mundo. Para suportar esse crescimento, se fazem necessários novos investimentos e grandes ampliações”, disse Gurgel, sem especificar valores de investimento ou previsão de data de inauguração da nova fábrica.

“Estive em Maranguape e conversei com o prefeito Átila sobre um terreno para instalar a empresa. De imediato, ele comprou a ideia, pois já tinha a intenção de criar esse polo em Maranguape, e assim começamos a construir esse projeto”,, lembrou o presidente da empresa.

“Esse polo vai trazer um diferencial para Maranguape. Ele vai fazer a cidade voltar a ser industrializada. E quero comunicar a vocês que, exatamente hoje, nossa energia está sendo ligada. Iniciamos a montagem do nosso canteiro de obras, já concluímos a terraplanagem e, em breve, vamos iniciar a construção do galpão. Logo, Maranguape verá o Grupo Alyne erguido dentro do polo industrial”, exaltou Gurgel.

Parque industrial

O Maranguape Industrial Park, onde ficarão as instalações da nova fábrica do grupo Alyne foi lançado em março de 2023 e se constitui num espaço com 47 hectares de área e previsão inicial de gerar 2 mil empregos diretos. Já naquela ocasião, o Grupo Alyne e outras cinco empresas haviam assinado protocolo de intenção para se instalar no local.

Os investimentos são da ordem de R$ 200 milhões, com previsão de instalação de, pelo menos, 30 empresas. O polo é multissetorial, incluindo companhias dos setores químico, metal-mecânico e de vestuário e confecções.

