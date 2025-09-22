Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário apontado como intermediário do 'Careca do INSS' diz que eles não eram sócios

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O empresário Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal (PF) como participante do esquema de descontos indevidos a aposentados, negou ser sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ela presta depoimento à CPI que investiga os crimes nesta segunda-feira, 22.

"Atuei em apenas quatro de suas empresas no papel de administrador financeiro, e nada além disso. Fui contratado como funcionário recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão ou dividendos", disse.

De acordo com a PF, Oliveira Costa, era o intermediário do "Careca do INSS". Ele se recusou a firmar compromisso de dizer a verdade, assim como fez o advogado Nelson Wilians, que na semana passada, respondeu a algumas perguntas dos parlamentares e depois optou por se manter em silêncio.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu a Oliveira Costa o direito de se manter em silêncio diante dos parlamentares.

De acordo com as investigações, Oliveira Costa é sócio de empresas envolvidas nos crimes e atuava como lobista e operador financeiro.

Nesta quinta-feira, 24, o "Careca do INSS" será ouvido, conforme antecipou o Estadão. Presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) confirmou que o depoimento ocorrerá no colegiado. Camilo Antunes tinha depoimento marcado à CPI para a segunda-feira passada, 15. Ele confirmou a presença à secretaria da comissão, mas cancelou de última hora.

Oliveira Costa também afirmou que não participou do pagamento de propinas para a manutenção do esquema.

"Não distribuí nem entreguei e não participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos para quem quer que seja."

