Horário de verão 2025: onde medida é adotada e quando começa?

Quando o horário de verão começa em 2025? Confira o andamento da suspensão da medida / Crédito: Freepik

O horário de verão está suspenso no Brasil desde 2019, após decisão do então presidente Jair Bolsonaro. No primeiro semestre de 2025, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) avaliou a volta da medida como alternativa ao agravamento do déficit de potência de energia elétrica. O ministro de Minas e Energia confirmou que o Governo estuda a possibilidade de retornar o adiantamento dos relógios.

A seguir, confira se o horário de verão retorna este ano: Horário de verão pode voltar em 2025 no Brasil?

Durante reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), em maio deste ano, ONS recomendou o retorno do horário de verão. A proposta visa reduzir riscos de déficits de energia no período seco. Isso porque, ao adiantar os relógios em uma hora, o pico de consumo de energia coincide com um horário de maior geração solar, diminuindo a necessidade de recorrer às usinas térmicas, as quais são mais caras e poluentes.

Horário de verão: qual a decisão final?

Apesar dos debates recentes sobre uma possível volta, o Governo federal não confirmou a retomada do horário de verão no Brasil. Assim não há data prevista para a medida voltar a vigorar.

Até o momento, não há decisão definitiva por parte da gestão de Luis Inácio Lula da Silva. O ONS segue analisando os dados de consumo e geração de energia para embasar um posicionamento. Além disso, tramita um projeto de lei que propõe proibir o horário de verão em todo o território nacional. A proposta precisa passar pelo Ministério de Minas e Energia, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal. Horário de verão 2025: quais países adotam a medida? A Europa teve sua primeira experiência com o horário de verão durante a Primeira Guerra Mundial, quando Alemanha, França, Reino Unido e Áustria-Hungria, entre outros, passaram a adotá-lo visando reduzir o uso da energia.

Muitos países abandonaram sua adoção após o término da guerra, sendo retomada durante a Segunda Guerra Mundial e perdendo força com seu fim. Na década de 1970, o horário de verão tornou-se mais popular, como resposta à crise energética e com fins de sincronizar o horário oficial com países vizinhos. Hoje, tanto países do Hemisfério Norte quanto países do Hemisfério Sul aderem à medida. Veja as datas de 2025:

Horário de verão 2025 nos EUA Nos Estados Unidos, o horário de verão (Daylight Saving Time) começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro. Em 2025, começou no domingo, 9 de março, e vai até 2 de novembro. Nesse período, os relógios são adiantados em uma hora. Horário de verão 2025 na Europa Na Europa, a mudança para o horário de verão de 2025 ocorreu no último domingo de março, dia 30 daquele mês.