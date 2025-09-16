Horário de verão 2025: onde medida é adotada e quando começa?Estudos analisam o retorno do horário de verão, suspenso desde 2019, visando maior segurança energética. Veja como está o cenário em 2025
O horário de verão está suspenso no Brasil desde 2019, após decisão do então presidente Jair Bolsonaro. No primeiro semestre de 2025, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) avaliou a volta da medida como alternativa ao agravamento do déficit de potência de energia elétrica.
O ministro de Minas e Energia confirmou que o Governo estuda a possibilidade de retornar o adiantamento dos relógios.
A seguir, confira se o horário de verão retorna este ano:
Horário de verão pode voltar em 2025 no Brasil?
Durante reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), em maio deste ano, ONS recomendou o retorno do horário de verão. A proposta visa reduzir riscos de déficits de energia no período seco.
Isso porque, ao adiantar os relógios em uma hora, o pico de consumo de energia coincide com um horário de maior geração solar, diminuindo a necessidade de recorrer às usinas térmicas, as quais são mais caras e poluentes.
Horário de verão: qual a decisão final?
Apesar dos debates recentes sobre uma possível volta, o Governo federal não confirmou a retomada do horário de verão no Brasil. Assim não há data prevista para a medida voltar a vigorar.
Até o momento, não há decisão definitiva por parte da gestão de Luis Inácio Lula da Silva. O ONS segue analisando os dados de consumo e geração de energia para embasar um posicionamento.
Além disso, tramita um projeto de lei que propõe proibir o horário de verão em todo o território nacional. A proposta precisa passar pelo Ministério de Minas e Energia, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal.
Horário de verão 2025: quais países adotam a medida?
A Europa teve sua primeira experiência com o horário de verão durante a Primeira Guerra Mundial, quando Alemanha, França, Reino Unido e Áustria-Hungria, entre outros, passaram a adotá-lo visando reduzir o uso da energia.
Muitos países abandonaram sua adoção após o término da guerra, sendo retomada durante a Segunda Guerra Mundial e perdendo força com seu fim.
Na década de 1970, o horário de verão tornou-se mais popular, como resposta à crise energética e com fins de sincronizar o horário oficial com países vizinhos.
Hoje, tanto países do Hemisfério Norte quanto países do Hemisfério Sul aderem à medida. Veja as datas de 2025:
Horário de verão 2025 nos EUA
Nos Estados Unidos, o horário de verão (Daylight Saving Time) começa no segundo domingo de março e termina no primeiro domingo de novembro.
Em 2025, começou no domingo, 9 de março, e vai até 2 de novembro. Nesse período, os relógios são adiantados em uma hora.
Horário de verão 2025 na Europa
Na Europa, a mudança para o horário de verão de 2025 ocorreu no último domingo de março, dia 30 daquele mês.
Terminará no último domingo de outubro, 26 de outubro de 2025.
Horário de verão 2025 na Austrália
Mudança para o horário de verão ocorre em outubro e o retorno ao padrão em abril.
Como funcionava o horário de verão no Brasil?
O horário de verão adiantava os relógios em uma hora, geralmente no início da estação, retornando ao horário normal ao final dela. Na prática, amanhece e anoitece uma hora mais tarde, com maior aproveitamento da luz solar no fim do dia.
A ideia é que, com mais luminosidade natural, haja menor necessidade de iluminação artificial e, consequentemente, menor demanda por energia elétrica.
O horário de verão era aplicado nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal, por serem mais distantes da Linha do Equador. Faziam parte da medida os estados de RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, GO, MT, MS e o DF.
Estados do Nordeste e do Norte não adotavam o adiantamento dos relógios.
Segundo o artigo 1° do decreto n° 6.558 instituído em 2008, o horário de verão começa “a partir de zero hora do primeiro domingo do mês de novembro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente”.
Caso seja adotado em 2025 seguindo este regulamento, a medida retornaria a partir do dia 1º de novembro. A alteração nos relógios brasileiros permaneceria até o dia 15 de fevereiro de 2026.
Por que o horário de verão foi suspenso?
Em abril de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que suspendeu o horário de verão após 88 anos de aplicação no Brasil.
A justificativa foi que a mudança já não trazia benefícios significativos, pois estudos mostraram que os hábitos de consumo de energia haviam se deslocado para o período da tarde, reduzindo o impacto positivo esperado do horário de verão.