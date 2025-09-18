Projetos de neoindustrialização do Nordeste somam R$ 127,8 bi

Projetos para neoindustrialização do Nordeste somam R$ 127,8 bi e superam em 13 vezes o valor previstoMontante supera em mais de dez vezes os recursos previstos no Nova Indústria Brasil e foi revelado pelos governadores dos estados da Região que se reuniram no Ceará
Os projetos que miram a neoindustrialização no Nordeste brasileiro somaram R$ 127,8 bilhões e superaram em mais de dez vezes os R$ 10 bilhões previstos pelo programa Nova Indústria Brasil (NIB).
Juntos na COP Nordeste e 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (Icid), realizadas no Ceará na última quarta-feira, 17, os governadores dos estados nordestinos ressaltaram a participação da Região no desenvolvimento do Brasil.
"Diante de quem historicamente duvidou da nossa capacidade, respondemos com projetos que são o futuro da indústria brasileira. Tenho plena certeza de que estamos diante de um ponto de virada, com o Nordeste se consolidando como a maior fronteira de investimento do país", destacou Rafael Fonteles, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste.
Quais as áreas dos projetos no NIB no Nordeste?
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que as propostas enviadas miraram cinco áreas estratégicas:
- transição energética: 54 projetos, que somam R$ 15,3 bi
- bioeconomia: 44, que somam R$ 5,4 bi
- hidrogênio verde: 32, que somam R$ 54,3 bi
- data centers verdes: 35, que somam R$ 16,9 bi
- setor automotivo e máquinas agrícolas: 40, que somam R$ 25,2 bi
- Outras 41 se dividiram em mais de um tema e representaram R$ 10,4 bilhões em investimento.
As propostas serão analisadas até o dia 28 de novembro. Os recursos do NIB resultam de parceria entre BNDES, Caixa, Banco do Nordeste, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Consórcio Nordeste.
"O resultado foi extraordinário e mostrou o enorme potencial da região. Nosso compromisso é transformar boas ideias em oportunidades concretas", destacou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.
Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, também destacou "a força da nossa região e a confiança dos investidores em setores de futuro, como hidrogênio verde e bioeconomia".
"A variedade e o volume de projetos apresentados mostram o Nordeste como território estratégico para o setor produtivo", completou Francisco Alexandre, titular da Sudene.
Acordos internacionais selados
O encontro reuniu os titulares da Bahia, Jerônimo Rodrigues; Ceará, Elmano de Freitas; Piauí, Rafael Fonteles; e Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Além dos vices de Alagoas, Ronaldo Lessa; Paraíba, Lucas Ribeiro; e Pernambuco, Priscila Krause.
Eles definiram ainda os seguintes compromisso internacionais:
- Declaração Conjunta com a UNCCD, para cooperação de 5 anos no semiárido;
- Carta-Compromisso da Transformação Ecológica, base para o Plano Nordeste a ser apresentado na COP30;
- Parceria com a Global Renewables Alliance, com a “Declaração de Fortaleza pelas Renováveis”, alinhada à meta global de triplicar a capacidade de renováveis até 2030.
