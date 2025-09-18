Projetos de neoindustrialização do Nordeste somam R$ 127,8 bi

Governador Elmano de Freitas foi o anfitrião do evento / Crédito: Julio Caesar/ Jornal O POVO

Os projetos que miram a neoindustrialização no Nordeste brasileiro somaram R$ 127,8 bilhões e superaram em mais de dez vezes os R$ 10 bilhões previstos pelo programa Nova Indústria Brasil (NIB). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Juntos na COP Nordeste e 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas (Icid), realizadas no Ceará na última quarta-feira, 17, os governadores dos estados nordestinos ressaltaram a participação da Região no desenvolvimento do Brasil.

"O resultado foi extraordinário e mostrou o enorme potencial da região. Nosso compromisso é transformar boas ideias em oportunidades concretas", destacou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, também destacou "a força da nossa região e a confiança dos investidores em setores de futuro, como hidrogênio verde e bioeconomia". "A variedade e o volume de projetos apresentados mostram o Nordeste como território estratégico para o setor produtivo", completou Francisco Alexandre, titular da Sudene.