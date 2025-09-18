Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proibição de desapropriação para reforma agrária avança na Câmara

Proibição de desapropriação para reforma agrária de imóvel invadido avança na Câmara

Projeto quer evitar a prática do chamado esbulho possessório, quando o proprietário legal de um bem imóvel é retirado da posse por invasão ou violência
Autor Adriano Queiroz
Autor
Adriano Queiroz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um projeto de lei que impede a desapropriação de imóveis invadidos para fins de reforma agrária avançou na Câmara, tendo sido aprovado nesta quinta-feira, 18, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

O projeto aprovado na comissão altera a lei de reforma agrária para evitar a prática do chamado esbulho possessório, quando o proprietário legal de um bem imóvel é retirado da posse por invasão, violência ou retenção indevida.

Leia mais

O texto aprovado também deixa claro que propriedades produtivas só poderão ser alvo de desapropriações para fins de reforma agrária se descumprirem, simultaneamente, três requisitos de sua função social:

  • a utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente;
  • a observância das leis trabalhistas; e o
  • uso do solo para o bem-estar de proprietários e trabalhadores.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Daniela Reinehr (PL-SC), ao Projeto de Lei 3578/24, do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG).

O projeto original, previa que, em caso de desapropriação, a indenização ao proprietário não incluiria as áreas invadidas. Segundo a relatora, a medida visa a proteger o direito à propriedade privada.

“Julgamos oportuno aprimorar o projeto para garantir que imóveis objeto de esbulho possessório não sejam desapropriados e que a desapropriação de imóveis produtivos só ocorra quando forem descumpridos simultaneamente os requisitos postos, que norteiam o princípio da função social da propriedade”, defendeu a deputada.

O projeto precisa ser votada no Plenário da Câmara, depois aprovada pelo Senado e receber sanção presidencial para entrar em vigor.

Com Agência Câmara

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    câmara dos deputados

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar