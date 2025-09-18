Proibição de desapropriação para reforma agrária avança na Câmara

Matéria precisa ser apreciada pelo Plenário da Câmara e depois pelo Senado, além de receber sanção presidencial / Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Um projeto de lei que impede a desapropriação de imóveis invadidos para fins de reforma agrária avançou na Câmara, tendo sido aprovado nesta quinta-feira, 18, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O projeto aprovado na comissão altera a lei de reforma agrária para evitar a prática do chamado esbulho possessório, quando o proprietário legal de um bem imóvel é retirado da posse por invasão, violência ou retenção indevida.