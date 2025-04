Parcerias de companhias brasileiras e internacionais potencializa conexões, diz diretor da Fraport Brasil sobre Fortaleza

Air France iniciou rota Fortaleza-Cayenne / Crédito: DIVULGAÇÃO FRAPORT

O mercado internacional de aviação passa por uma profunda reconfiguração após anos de pandemia. No Aeroporto de Fortaleza, as parcerias de Gol com Air France/KLM e da Latam com a Iberia fazem parte desse processo, avalia o gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao O POVO, ele destaca que mantém contatos constantes com as empresas aéreas e, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de Turismo e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), tem reforçado a participação em feiras internacionais e encontros com parceiros estratégicos.

Entre os desafios do mercado no processo de ampliação dos voos está a escassez da oferta de aeronaves, o que faz com que as companhias sejam mais seletivas no anúncio de expansões de rotas. Em Fortaleza, o diferencial tem sido na infraestrutura, destaca o executivo. Desde o fim das obras de ampliação, o equipamento tem sido bastante elogiado, especialmente pelas companhias estrangeiras. Para atração de novos voos, as negociações envolvem ofertas de incentivos, estaduais e do próprio aeroporto. "Temos um programa de incentivos publicado e sempre buscamos adaptá-lo ou criar novos, conforme o interesse das companhias", diz Pedro.

Sobre o nível de parcerias com as companhias, ele lembra que a pandemia foi um divisor de águas temporal, já que, antes dela, as parceiras Gol e Air France/KLM dominavam as conexões. Atualmente, apesar da Air France continuar expandindo sua operação internacional a partir de Fortaleza, nos voos domésticos, a Gol diminuiu sua operação em Fortaleza, ao passo em que a Latam ampliou - inclusive para três voos internacionais diretos de Fortaleza. A partir disso, a Iberia, parceira de conexões da empresa, anunciou voo direto entre Fortaleza e Madri a partir de janeiro de 2026. "Sim, houve uma reconfiguração. A pandemia bagunçou o setor, várias companhias trocaram de frota. A Gol ainda tem uma presença importante, mas a Latam é hoje nossa grande parceira."