Nordeste é região mais preocupada com impactos do ‘Custo Brasil’ nos preços

Preços ao consumidor estão no foco das preocupações dos empresários nordestinos / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o empresariado nordestino é o mais preocupado com o impacto do chamado “Custo Brasil” sobre os preços pagos pelo consumidor final. Na região esse índice chega a 93%. Para se ter uma ideia, na região Sul esse percentual é de 87%, enquanto no Sudeste fica em 78% e nas regiões Norte e Centro-Oeste fica em 76%.

A pesquisa integra a nova campanha 'Custo Brasil' da CNI, que criou o termo no fim da década de 1990 para identificar dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudicam o ambiente de negócios, encarecem os custos das empresas, atrapalham investimentos e comprometem a competitividade do País. "Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano”, pontua o presidente da CNI, Ricardo Alban. “Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?", complementa.

Campanha Em 2025, a CNI trabalhou os temas tidos como vilões da competitividade nacional de forma lúdica na forma de seis monstros que representam os principais fatores que levam o Brasil a desperdiçar R$ 1,7 trilhão por ano. Conforme nota da CNI, os personagens foram chamados de: Jurássio - monstro que representa a alta taxa de juros;