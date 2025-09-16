Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nordeste é região mais preocupada com impactos do ‘Custo Brasil’ nos preços

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 93% dos empresários nordestinos se preocupam com os reflexos desse fator sobre o bolso do consumidor
Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que o empresariado nordestino é o mais preocupado com o impacto do chamado “Custo Brasil” sobre os preços pagos pelo consumidor final. Na região esse índice chega a 93%.

Para se ter uma ideia, na região Sul esse percentual é de 87%, enquanto no Sudeste fica em 78% e nas regiões Norte e Centro-Oeste fica em 76%.

O levantamento encomendado ao Instituto de Pesquisas Nexus, ouviu 1.002 industriais de todos os portes, nas cinco regiões brasileiras, entre os dias 14 de julho e 7 de agosto de 2025, tendo, entre os entrevistados, 12% de empresários vindos da região Nordeste.

Entre outros pontos elencados pelos industriais da região citaram como entraves à performance dos negócios do Brasil, a contratação de mão de obra qualificada, com 49% de menções; o acesso a insumos básicos, com 39%; a competitividade justa, com 29%; além do acesso à infraestrutura, citado por 23% dos pesquisados na Nordeste.

Já quando o tema é a competitividade nacional, os empresários nordestinos citam o fator honrar os tributos como maior impeditivo, tendo sido essa a resposta de 65% dos pesquisados, seguido do fator contratar mão de obra qualificada, com 60% e o acesso à infraestrutura, com 59%.

A pesquisa integra a nova campanha 'Custo Brasil' da CNI, que criou o termo no fim da década de 1990 para identificar dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que prejudicam o ambiente de negócios, encarecem os custos das empresas, atrapalham investimentos e comprometem a competitividade do País.

"Todos os anos, jogamos fora mais de 20% do PIB brasileiro por não resolvermos dificuldades estruturais, como tributos, financiamento, qualificação de pessoas e infraestrutura. Esse é preço do Custo Brasil. O valor equivale aos gastos de toda a máquina estatal com servidores públicos neste ano”, pontua o presidente da CNI, Ricardo Alban.

“Diante de um cenário externo cada vez mais desafiador e instável, precisamos avançar internamente e encontrar saídas para melhorar nosso ambiente de negócios. Qual país pode se dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro?", complementa.

Campanha

Em 2025, a CNI trabalhou os temas tidos como vilões da competitividade nacional de forma lúdica na forma de seis monstros que representam os principais fatores que levam o Brasil a desperdiçar R$ 1,7 trilhão por ano.

Conforme nota da CNI, os personagens foram chamados de:

Jurássio - monstro que representa a alta taxa de juros;

Infradonha, com o custo das obras paradas e as consequências da ausência de ampliação e diversificação da matriz logística;

Burocratus, com a morosidade da burocracia;

Custo Circuito, que representa o valor da energia para lares e empresas;

Tributácio, mostrando que os tributos estão por todos os lados;

Baiacusto, que reúne o peso de todos eles, representando as perdas do Custo Brasil.

