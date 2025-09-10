Cinco dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em agosto

Cinco dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10.

Houve recuos em Alimentação e bebidas, queda de 0,46% e impacto de -0,10 ponto porcentual; Habitação, -0,90% e impacto de -0,14 ponto porcentual; Transportes, -0,27% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Artigos de residência, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual; e Comunicação, -0,09% e impacto de 0,00 ponto porcentual.