Antes de julgamento, órgão do Cade não descarta alta de preço com compra da Wickbold pela Bimbo

A aquisição da Wickbold pela Bimbo pode gerar uma pressão para aumento de preços nos mercados de pães industrializados após a operação, com destaque para os segmentos de pão integral, especial/com grãos e saudáveis. A conclusão é do Departamento de Estudos Econômicos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (DEE/Cade), que apresentou nota técnica na sexta-feira, 12, com análise de rivalidade nos mercados de pães industrializados afetados pela operação. A Bimbo do Brasil Ltda. é subsidiária integral do Grupo Bimbo, de origem mexicana. No País, são oferecidos pães, bisnagas, bolos e salgadinhos, através de marcas como Pullman, Plusvita, Ana Maria, Nutrella, Rap10 e Bisnaguito.

Já o Grupo Wickbold, de origem brasileira, atua desde 1938 no mercado de pães. Atualmente, fabrica e comercializa pães industrializados (prontos para consumo, incluindo tortilhas), bolos e bolinhos, biscoitos, brownies, pães de mel e panetones. A operação está na pauta da próxima sessão do tribunal Cade, na próxima quarta-feira, 17. O ato de concentração tem como terceira interessada a Pandurata Alimentos Ltda, dona das marcas Bauducco e Visconti. Em maio deste ano, a compra da Wickbold pela Bimbo teve aprovação recomendada com restrições pela Superintendência Geral (SG) do órgão antitruste, devido à alta concentração nesse mercado. A área técnica recomendou que sejam adotados "remédios" na aprovação do negócio, seja por meio da assinatura de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) pelas companhias ou mesmo impostos pelo tribunal antitruste - incluindo "desinvestimento de plantas de produção, centros de distribuição, lojas varejistas próprias, marcas e contratos". Com isso, o ato seguiu para análise do tribunal do Cade e distribuído para relatoria da conselheira Camila Cabral, que pediu análise do DEE no fim de julho.

Nota técnica A análise do departamento do Cade indicou que os produtos das requerentes são próximos entre si, ainda que haja também concorrentes que apresentem produtos com características similares e às vezes até mesmo mais próximas do que as requerentes. A análise de preços, contudo, indicou que as requerentes são os únicos agentes que conseguem ter produtos em todo o espectro de preços e, além de apresentar preços mais elevados, possuem as alternativas mais próximas em preços. "Resultados do estudo sobre a pressão altista de preços sugerem a existência de pressão positiva para elevação dos preços pós-operação caso ela seja aprovada conforme sua notificação original", concluiu o DEE/Cade. Em especial, o órgão disse que "não é possível descartar a pressão para aumento de preços unilateral no pós operação em Bisnagas e Tortilhas da Wickbold em nenhuma região analisada". Em relação a pães de forma, os resultados dependem do cenário analisado.

Em uma segmentação por região, o departamento do Cade ponderou que as empresas que responderam serem capazes de expandir sua oferta estão todas concentradas nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. "Desta forma, não se pode afastar preocupações concorrenciais em todo o território nacional". Operação A mexicana Bimbo assinou contrato de compra de 100% das operações da sua rival brasileira Wickbold no fim de agosto de 2024. A operação foi notificada ao Cade em novembro daquele ano.