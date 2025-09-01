Mansueto Almeida: juros altos e falta de infraestrutura adequada prejudicam o crescimento do agro

Mansueto de Almeida participou de encontro com empresários em Fortaleza / Crédito: Kalebe Oliveira/ Acqua Vero Investimentos

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) recebeu nesta segunda-feira, 1, o economista cearense Mansueto Almeida, para uma palestra com empresários do agro. Durante o encontro em Fortaleza, o atual economista-chefe do BTG pactual falou sobre os desafios do ramo com o cenário nacional e internacional. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Mansueto, que também foi secretário do Tesouro Nacional, frisou que os juros altos retardam o avanço do agronegócio e da própria economia. "A gente tá com juro muito alto. Esse juro muito alto vai esfriar a economia. Não é recessão, a produção do Brasil não vai cair, mas você vai ter uma forte desaceleração no crescimento", comentou. O Brasil é o segundo país com maior taxa real de juros do mundo, rodando em torno de 9,76%, e deve assumir a primeira posição muito em breve, disse o especialista. Ainda que esse contexto da taxa do juro seja ruim para o País, o Brasil segue crescendo economicamente. Esse ano a taxa de crescimento deve ser de 2%, e a tendência é seguir os mesmo passos em 2026.

Agro brasileiro tem números históricos de produção O agronegócio brasileiro teve números históricos de produção nos últimos anos. Em 2023, o País registrou a maior safra da história. No ano seguinte, a safra não bateu a anterior, mas foi considerada a segunda maior. A expectativa a longo prazo é positiva para o ramo, com produção agrícola só crescendo e atingindo recordes. Esse aumento nos números se dá muito pelo desenvolvimento da prática, com cada vez mais tecnologia integrada. "A agricultura hoje tem muita incorporação e tecnologia e infelizmente a nossa infraestrutura não acompanhou esse desenvolvimento da agricultura", se queixou.