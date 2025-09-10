Preço médio do gás de cozinha sobe R$ 2,77 em uma semana no Ceará

Preço médio do gás de cozinha sobe R$ 2,77 em uma semana no CearáSegundo levantamento da ANP, o preço médio do combustível saltou de R$ 106,73 para R$ 109,50 uma de 2,5%. GNV teve segunda maior alta no período, de 0,7%
O preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) vendido no Ceará teve uma alta expressiva na última semana, de 2,5%. O valor médio do botijão de 13 kg do combustível saltou de R$ 106,73 para R$ 109,50 em um espaço de sete dias.
Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Estado, o preço do botijão de 13 kg pode ser encontrado com valor mínimo de R$ 94,99, em Caucaia, e valor máximo de R$ 129,00, em Fortaleza.
A segunda maior alta foi registrada no preço médio do metro cúbico (m³) do gás natural veicular (GNV), de 0,7%. Em uma semana o valor médio do produto no Ceará subiu de R$ 5,11 para 5,15, embora sem variação de preços nos postos pesquisados. Também foram registradas altas nos preços médios do litro do diesel (0,6%) e do diesel S10 (0,3%).
No caso do diesel comum (B S500), o preço médio do litro do produto subiu de R$ 6,05 para R$ 6,09 , em um espaço de sete dias. O preço mais barato pode ser encontrado em Juazeiro do Norte, onde chega a custar R$ 5,79 por litro, e o mais caro em Limoeiro do Norte, onde pode ser achado por até R$ 6,69 o litro. Já o diesel S10 teve variação menor, passando de R$ 5,84 para R$ 5,86.
Outro combustível que registrou variação para cima foi o etanol que passou de R$ 5,02 para R$ 5,05 por litro, em média, uma alta de 0,5% no período analisado pela ANP. O valor mais em conta pode ser encontrado em Caucaia, onde é comercializado a R$ 4,59, e o mais caro é encontrado em Itapipoca, onde custa R$ 5,62
Além disso, no Ceará, o etanol está custando 80% em relação ao preço médio da gasolina comum.
Especialistas consideram que abastecer com o biocombustível é mais competitivo em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção for igual ou inferior a 70%, embora isso possa variar a depender do veículo em que o produto for utilizado.
Gasolinas têm quedas
Por falar em gasolina, tanto na sua versão comum quanto na aditivada, o combustível registrou ligeira redução nos últimos sete dias em relação ao preço médio cobrado por litro no Ceará.
A gasolina comum teve redução de 0,4%, ficando em média R$ 0,03 mais barata em relação à semana pesquisada anteriormente, caindo de R$ 6,34 para R$ 6,31 por litro, em média. O preço mais em conta, R$ 5,74, pode ser encontrado em Caucaia. Já o mais caro foi registrado em Itapipoca, onde custa R$ 6,75.
Vale lembrar que a composição da gasolina comum foi alterada recentemente, passando de 27% para 30% de mistura com o etanol. Já o diesel passou a contar com 15% de mistura com o biodiesel, ante 14% da composição anterior.
Por sua vez, a gasolina aditivada caiu de R$ 6,48 por litro em média para R$ 6,46, no espaço de sete dias.
