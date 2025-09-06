Ceará tem queda em número de usuários de plano de saúde em julho

Conforme os dados da ANS, a Hapvida teve saldo negativo no mês passado. Já a Amil e SulAmérica permaneceram como destaques. / Crédito: João Filho Tavares

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou, nesta sexta-feira, 5 de setembro, os números de beneficiários de planos de saúde referentes a julho de 2025. Neste período, o setor registrou 52.884.500 de usuários em assistência médica e 34.539.577 em planos exclusivamente odontológicos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Em relação aos estados, no comparativo com julho de 2024, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em todas as unidades federativas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. No Ceará, houve uma queda de -0,08% entre junho (1.482,140) e julho (1.481.019). Entre os planos de saúde, conforme os dados da ANS, a Hapvida teve saldo negativo no mês passado. Já a Amil e SulAmérica permaneceram como destaques quanto a adições líquidas de usuários de planos de saúde em julho ante junho. No caso da Amil, houve uma adição líquida de cerca de 35 mil clientes, enquanto SulAmérica, da Rede D'Or, registrou um acréscimo ao redor de 19 mil usuários. Porto Seguro teve acréscimo líquido de cerca de 10 mil clientes no mês, enquanto Bradesco Saúde, do Bradesco, teve um saldo positivo de 7 mil. Hapvida, por sua vez, registrou saldo negativo ao redor de 9 mil usuários em julho ante junho.

De uma forma geral, nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 1.264.517 beneficiários em relação a julho de 2024. Já no comparativo de julho de 2025 com junho de 2025, houve crescimento de 112.078 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 1.004.926 beneficiários em um ano, tendo evolução de 243.255 usuários na comparação de julho deste ano com o mês anterior Entre os odontológicos, 22 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba os estados com maior crescimento em números absolutos. Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Tendências Gerais de Crescimento:



• Crescimento do Mercado Geral: Houve uma adição líquida de 112.078 usuários no mercado como um todo na comparação de julho de 2025 com junho de 2025. • Expansão Anual: O setor registrou uma expansão de cerca de 2% no número de clientes em relação a um ano antes. • Total de Beneficiários em Julho de 2025:

Assistência médica: 52.884.500 usuários.

Planos exclusivamente odontológicos: 34.539.577 usuários.

Crescimento por Tipo de Plano: