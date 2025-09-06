Ceará tem queda em número de usuários de plano de saúde em julho

Ceará tem queda em número de usuários de plano de saúde em julhoEntre os planos de saúde, conforme os dados da ANS, a Hapvida registrou, no Brasil todo, saldo negativo ao redor de 9 mil usuários em julho ante junho.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou, nesta sexta-feira, 5 de setembro, os números de beneficiários de planos de saúde referentes a julho de 2025. Neste período, o setor registrou 52.884.500 de usuários em assistência médica e 34.539.577 em planos exclusivamente odontológicos.
Em relação aos estados, no comparativo com julho de 2024, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em todas as unidades federativas, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. No Ceará, houve uma queda de -0,08% entre junho (1.482,140) e julho (1.481.019).
Entre os planos de saúde, conforme os dados da ANS, a Hapvida teve saldo negativo no mês passado. Já a Amil e SulAmérica permaneceram como destaques quanto a adições líquidas de usuários de planos de saúde em julho ante junho.
No caso da Amil, houve uma adição líquida de cerca de 35 mil clientes, enquanto SulAmérica, da Rede D'Or, registrou um acréscimo ao redor de 19 mil usuários.
Porto Seguro teve acréscimo líquido de cerca de 10 mil clientes no mês, enquanto Bradesco Saúde, do Bradesco, teve um saldo positivo de 7 mil. Hapvida, por sua vez, registrou saldo negativo ao redor de 9 mil usuários em julho ante junho.
De uma forma geral, nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 1.264.517 beneficiários em relação a julho de 2024. Já no comparativo de julho de 2025 com junho de 2025, houve crescimento de 112.078 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 1.004.926 beneficiários em um ano, tendo evolução de 243.255 usuários na comparação de julho deste ano com o mês anterior
Entre os odontológicos, 22 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba os estados com maior crescimento em números absolutos. Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Tendências Gerais de Crescimento:
• Crescimento do Mercado Geral: Houve uma adição líquida de 112.078 usuários no mercado como um todo na comparação de julho de 2025 com junho de 2025.
• Expansão Anual: O setor registrou uma expansão de cerca de 2% no número de clientes em relação a um ano antes.
• Total de Beneficiários em Julho de 2025:
Assistência médica: 52.884.500 usuários.
Planos exclusivamente odontológicos: 34.539.577 usuários.
Crescimento por Tipo de Plano:
• Planos Médico-Hospitalares:
Crescimento de 1.264.517 beneficiários em relação a julho de 2024.
Crescimento de 112.078 usuários na comparação de julho de 2025 com junho de 2025.
• Planos Exclusivamente Odontológicos:
Somaram 1.004.926 beneficiários em um ano (julho de 2025 vs. julho de 2024).
Evolução de 243.255 usuários na comparação de julho de 2025 com o mês anterior.
Crescimento por Operadora (Julho de 2025 vs. Junho de 2025):
Algumas operadoras se destacaram pelas adições líquidas de usuários, enquanto outras registraram saldo negativo.
• Destaques Positivos:
Amil: Adição líquida de cerca de 35 mil clientes.
SulAmérica (Rede D'Or): Acréscimo de aproximadamente 19 mil usuários.
Porto Seguro: Acréscimo líquido de cerca de 10 mil clientes.
Bradesco Saúde (Bradesco): Saldo positivo de 7 mil.
• Destaque Negativo:
Hapvida: Saldo negativo de aproximadamente 9 mil usuários.
Tendências Geográficas (Comparativo Anual - Julho de 2025 vs. Julho de 2024):
• Planos de Assistência Médica: O setor registrou evolução de beneficiários em todas as unidades federativas. Os estados com maior ganho em números absolutos foram:
São Paulo.
Rio de Janeiro.
Amazonas.
• Planos Exclusivamente Odontológicos: 22 unidades federativas registraram crescimento. Os estados com maior crescimento em números absolutos foram:
São Paulo.
Rio de Janeiro.
Paraíba.
É importante notar que os números podem sofrer alterações retroativas devido às revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras
Fonte: ANS
