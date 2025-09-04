Gás do Povo: 1,11 milhão de famílias no Ceará devem receber botijões gratuitos; veja quem pode receber.

￼A Liquigás, quando era subsidiária da Petrobras, detinha 21,4% do mercado / Crédito: FERNANDA BARROS

Com o objetivo de beneficiar 50 milhões de pessoas no Brasil, o Governo Lula lançou nesta quinta-feira, 4, o novo programa Gás do Povo. O plano foi apresentado oficialmente em evento em Belo Horizonte (MG), e promete a distribuição de botijões de gás gratuitos a pelo menos 15,5 milhões de famílias. No Ceará, o programa projeta atingir 1,11 milhão de famílias.



O projeto chega para substituir o atual "Auxilio Gás", que oferece quantias em dinheiro para as famílias comprarem o próprio botijão. O novo auxílio, além de triplicar o número de beneficiados, deve mudar a lógica de atendimento, passando a credenciar revendedores para que as famílias retirem o item. A alteração veio para aumentar a eficiência e a transparência no controle da política pública. "O governo tem que ajudar aqueles que não tiveram chance de estudar, que não tiveram oportunidade. É para esses que nós temos que governar. Não é para o rico, é para os pobres [...] Todo mundo tem que ter direito a comer e, para isso, precisa ter direito ao alimento e depois ao gás para cozinhar. É por isso que estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro, é tratar o povo com o respeito e a decência que o povo brasileiro precisa", disse o presidente Lula em evento de lançamento.

Ainda este ano, a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê R$ 3,57 bilhões para implementar a política, custeada integralmente com recursos públicos. Para 2026, estão previstos R$ 5,1 bilhões para o programa. Os valores distribuídos para cada unidade federativa serão definidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e da Fazenda (MF), com base na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sendo levado em consideração as variações regionais. Ao menos 1,13 milhão de famílias devem receber o benefício no Ceará, segundo estimativa do Governo Federal. Pará (1,11 milhão), Maranhão (1,01 milhão), Pernambuco (1,14 milhão), Bahia (1,84 milhão), Rio de Janeiro (1,12 milhão), Minas Gerais (1,20 milhão) e São Paulo (1,87 milhão) também tiveram números divulgados.

Olhando pelas regiões do País, no Nordeste a previsão é atender 7,1 milhões de famílias, sendo a região nacional mais beneficiada. Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil) entram na sequência. "O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio no orçamento das famílias que mais precisam e ainda protege a saúde, principalmente de mulheres e crianças, que utilizam lenha, álcool e outros materiais inflamáveis e tóxicos", destaca Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.