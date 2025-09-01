Ceará gasta R$ 69 milhões por ano com estradas vicinais, aponta CNM

Prefeituras bancam quase todo custo de manutenção de estradas vicinais / Crédito: Samuel Setubal

As prefeituras do Ceará desembolsam, em média, R$ 69,4 milhões por ano para manutenção das estradas vicinais, enquanto o gasto estimado para a malha total do Estado seria de R$ 328,4 milhões anuais. O custo por quilômetro no Ceará chega a R$ 14,3 mil, acima da média nacional de R$ 10,9 mil/km.