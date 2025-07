ABCR: fluxo total de veículos em estradas pedagiadas sobe 0,9% em junho na comparação anual

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil caiu 0,2% na passagem de maio para junho, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Na comparação com junho de 2024, porém, houve alta de 0,9%.

Nas aberturas, o fluxo de veículos leves recuou 0,2% entre maio e junho, mas cresceu 1,2% na comparação interanual. Nesses veículos, houve aumento de 2,6% do fluxo nos últimos 12 meses e alta de 2,5% no acumulado do ano até aqui.

"Do ponto de vista macroeconômico, a retomada do dinamismo no mercado de trabalho, evidenciada pelo aumento da massa de renda e do nível de ocupação, permanece como o principal fator de sustentação do consumo das famílias voltado a viagens de lazer, além de impulsionar as viagens a trabalho", avaliaram, em nota, os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Eles destacam, por outro lado, que o aumento da pressão inflacionária e as condições financeiras restritivas comprometem o orçamento das famílias e limitam a expansão no fluxo de veículos leves.

Entre os veículos pesados, também houve queda de 0,2% no fluxo entre maio e junho deste ano. Na comparação com junho de 2024, houve recuo de 0,1%. O segmento acumula alta de 3,1% nos últimos 12 meses e de 2,2% no ano até aqui.