Concursos no Ceará: são mais de 1,8 mil vagas e salários de até R$ 29,6 mil

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional
Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se preparar. São pelo menos 1,8 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais que estão com inscrições abertas. 

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 29,6 mil.

Na esfera estadual, destaque para a seleção da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Há também diversos certames em prefeituras e universidades.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:

  1. Unilab - 2 vagas | Inscrições até 4 de setembro
  2. Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
  3. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - 115 vagas | Inscrições até 2 de setembro
  4. CRBio - 3 vagas | Inscrições até 11 de setembro
  5. TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
  6. Prefeitura de São João do Jaguaribe - 114 vagas | Inscrições até 25 de agosto
  7. Prefeitura de Paramoti - 89 vagas| Inscrições até 8 de setembro
  8. Prefeitura de Araripe - 25 vagas | Inscrições até 7 de setembro
  9. Prefeitura de Novo Oriente - 11 vagas | Inscrições até 1º  de setembro
  10. Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 207 vagas | Inscrições até 29 de agosto
  11. Crefito 13ª Região - 2 vagas | Inscrições até 8 de setembro
  12. Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) - 24 vagas | Inscrições até 11 de setembro
  13. Universidade Federal do Ceará (UFC) - 7 vagas | Inscrições até 2 de setembro
  14. Prefeitura de Limoeiro do Norte - 307 vagas | Inscrições até 29 de agosto

Unilab (2 vagas)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab - CE) está com quatro vagas para cargo de professor. Salários entre R$ 4.651,09 e R$ 13.288,85 ao mês. As inscrições seguem até dia 4 de setembro.

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem (1 vaga) e Linguística (1 vaga).

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições mediante o envio da documentação especificada no edital para o e-mail do respectivo setor de estudo e nos seguintes períodos:

  • Setor de Estudos - Linguística: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025
  • Setor de Estudos - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem: 25 de julho de 2025 a 24 de agosto de 2025

Confira o edital

Funai (Contratação Temporária) - 900 vagas

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

  • Acre
  • Amazonas
  • Amapá
  • Bahia
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Rondônia
  • Roraima
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

CPRM (115 vagas)

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) está com 115 oportunidades abertas, além de formar cadastro reserva.

Os cargos disponíveis se direcionam aos profissionais com nível de escolaridade superior, médio e técnico. Já o salário inicial varia entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, para jornadas de 40 horas semanais.

O certame é para diversos estados do Brasil, incluindo o Ceará. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de setembro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa custa de R$ 100 a 180.

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.

O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.

Confira aqui o edital 

TJCE (44 vagas)

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício. 

Prefeitura de São João de Jaguaribe (114 vagas)

A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou a abertura de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

  • Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);
  • Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);
    Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

Prefeitura de Paramoti (89 vagas)

Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as vagas ofertadas:

  • Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);
  • Cozinheiro (2 vagas);
  • Gari (3 vagas);
  • Vigia (3 vagas);
  • Coveiro (2 vagas);
  • Agente Administrativo (1 vaga);
  • Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);
  • Atendente de Farmácia (2 vagas);
  • Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);
  • Maqueiro (2 vagas);
  • Motorista Categoria B (2 vagas);
  • Motorista Categoria D (7 vagas);
  • Técnico de Enfermagem (8 vagas);
  • Técnico de Radiologia (1 vaga);
  • Assistente Social (1 vaga);
  • Enfermeiro (3 vagas);
  • Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);
  • Fisioterapeuta (1 vaga);
  • Fonoaudiólogo (1 vaga);
  • Médico (2 vagas);
  • Médico Veterinário (1 vaga);
  • Nutricionista (1 vaga);
  • Odontólogo (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica II História (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);
  • Psicólogo (1 vaga);
  • Psicopedagogo (1 vaga);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas).

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.

Prefeitura de Araripe (25 vagas)

A Prefeitura de Araripe está com 25 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, sendo uma delas para pessoas com deficiência (PcD).

Entre os cargos disponíveis estão:

  • Agente Comunitário de Saúde (ACS)
  • Agente de Endemias
  • Técnico em Enfermagem
  • Enfermeiro Plantonista

Os salários, para os postos de nível médio/técnico, são de R$ 2.175,86 e R$ 3.036, conforme a ocupação. Para o nível superior, a quantia fica em R$ 3.886,36.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Universidade Patativa do Assaré, até o dia 7 de setembro. A taxa custa entre R$ 120 e R$ 150.

Prefeitura de Novo Oriente (11 vagas)

Além disso, a Prefeitura de Novo Oriente abriu um processo seletivo com 11 oportunidades, sendo oito para agente comunitário de saúde e três para agente de combate às endemias.

O vencimento base é de R$ 3.036 para todos os cargos, com jornada semanal de 40 horas. As inscrições estão disponíveis até 1º de setembro.

O procedimento será realizado exclusivamente pelo site da organizadora, com taxa de R$ 30. Candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção.

Uece (207 vagas)

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu um processo seletivo com 207 vagas imediatas e de cadastro reserva. A seleção está sob os cuidados da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece).

O regime de trabalho compreende 20 e 40 horas semanais e remuneração varia conforme a carga horária e a titulação do candidato, indo de R$ 1.319,16 até R$ 7.538,01.

Os candidatos poderão se inscrever até 29 de agosto, pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará. A taxa é de R$ 150.

Crefito 13ª Região (2 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito) anunciou a abertura de concurso público. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro reserva, para profissionais dos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo e agente fiscal. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34.

Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro de 2025, por meio deste site, com taxas de R$ 59 a R$ 62. 

PMCE (24 vagas)

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está contratando 24 profissionais para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar. Veja as especialidades:

  • Médico Clínico Geral
  • Médico Anestesista
  • Médico Cirurgião Geral
  • Médico Urologista
  • Médico Ortopedista
  • Médico Psiquiatra
  • Médico Cardiologista
  • Médico Pediatra
  • Médico Ginecologista e Obstetra
  • Cirurgião Dentista 
  • Capelania
  • Fisioterapia
  • Veterinário

Para participar, os candidatos devem possuir nível superior, entre outros requisitos. O salário ofertado é no valor de R$ 9.469,93. Os interessados devem se inscrever até 11 de setembro de 2025. A taxa custa R$ 200.

UFC (7 vagas)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um processo seletivo para professor substituto nas seguintes áreas de estudo:

  • Anatomia vegetal: Relação entre estrutura e função em espermatófitas
  • Física Geral / Ótica
  • Física do Solo
  • Movimentos Sociais, Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos
  • Didática e Estágio I no Ensino Fundamental - Anos Iniciais
  • Som
  • Programação de Computadores e Sistemas Operacionais

Para concorrer, é necessário ter diploma de graduação, entre outros requisitos. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais, assim como a remuneração, que vai de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

Os interessados poderão se inscrever por meio dos e-mails das respectivas unidades, com prazos diferentes para cada uma delas. Ainda será cobrada uma taxa de inscrição no valor R$ 77,26 a R$ 201,46.

Confira o edital.

Prefeitura de Limoeiro do Norte (307 vagas)

A Prefeitura de Limoeiro do Norte prorrogou o prazo das suas inscrições até 29 de agosto. Ao todo, são 307 vagas, divididas em dois editais.

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais e receberão remunerações mensais de R$ 1.518 a R$ 29.600.

Os interessados podem se inscrever no período de 19 a 29 de agosto de 2025, pelo site do Instituto Consulpam, com taxas de R$ 70 a R$ 120.

Edital do CNU 2025 é publicado: veja datas, vagas e como se inscrever | OP News

 

 

