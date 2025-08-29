Fortaleza Liquida tem início com descontos de até 60% e sorteio de carro zero

Mais de 4 mil lojas estão participando da campanha / Crédito: FÁBIO LIMA

A 16ª edição da "Fortaleza Liquida", campanha de descontos do comércio varejista da capital cearense, que começa nesta sexta-feira, 29, e seguirá até o dia 7 de setembro, oferta aos consumidores descontos de 20% a 60% nos produtos vendidos. Vale-compras e carro zero serão sorteados aos clientes. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Neste ano participam, além das lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, como a Monsenhor Tabosa, os principais shoppings e empreendimentos da Cidade, somando mais de 4 mil comércios, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Já para os consumidores, o presidente da CDL reforça que o "Fortaleza Liquida" serve como "uma Black Friday antecipada", possibilitando que eles comprem aqueles produtos que, no lançamento, não conseguiram devido ao preço alto. Além de descontos, Fortaleza Liquida irá sortear vale-compras, TV's de 50 polegadas e um carro zero Além das ofertas de descontos, o "Fortaleza Liquida" vai sortear um carro zero da Toyota, cinco vale-compras de R$ 1.000 e cinco TVs de 50 polegadas. Para participar, basta o consumidor realizar uma compra no valor a partir de R$ 100. A cada compra, o cliente ganhará um cupom.