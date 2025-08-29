Fortaleza Liquida tem início com descontos de até 60% e sorteio de carro zero

Fortaleza Liquida tem início com descontos de até 60% e sorteio de carro zeroA 16ª edição da campanha ocorre até o dia 7 de setembro e terá a participação de mais de 4 mil lojas
A 16ª edição da "Fortaleza Liquida", campanha de descontos do comércio varejista da capital cearense, que começa nesta sexta-feira, 29, e seguirá até o dia 7 de setembro, oferta aos consumidores descontos de 20% a 60% nos produtos vendidos. Vale-compras e carro zero serão sorteados aos clientes.
Neste ano participam, além das lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, como a Monsenhor Tabosa, os principais shoppings e empreendimentos da Cidade, somando mais de 4 mil comércios, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.
A campanha, que está sendo realizada pela CDL em parceria com a Cielo, para Assis, é uma oportunidade de aquecer o varejo, já que em setembro "não há nenhuma grande data comercial".
"Para o lojista é uma grande chance de tirar das prateleiras aquelas mercadorias que não foram vendidas no Dia das Mães, Dia dos Namorados, férias, por exemplo, para poder usar o espaço para as novas coleções lançadas agora", explica.
Leia mais
Ele ainda acrescenta que com essas vendas os empreendimentos poderão "se capitalizar para fazer as compras para a Black Friday e para o Natal".
Já para os consumidores, o presidente da CDL reforça que o "Fortaleza Liquida" serve como "uma Black Friday antecipada", possibilitando que eles comprem aqueles produtos que, no lançamento, não conseguiram devido ao preço alto.
Além de descontos, Fortaleza Liquida irá sortear vale-compras, TV's de 50 polegadas e um carro zero
Além das ofertas de descontos, o "Fortaleza Liquida" vai sortear um carro zero da Toyota, cinco vale-compras de R$ 1.000 e cinco TVs de 50 polegadas.
Para participar, basta o consumidor realizar uma compra no valor a partir de R$ 100. A cada compra, o cliente ganhará um cupom.
Duas novidades deste ano é que, com a parceria com a Cielo, ao usar a maquininha da marca, o mesmo montante gasto, garantirá ao comprador três cupons. Além disso, a troca das notas pelos cupons poderá ser realizada de forma online no site da CDL.
Essa medida, de acordo com Assis, irá facilitar para as pessoas participarem. Já que antes, "o indivíduo realizava a compra, por exemplo, na Monsenhor Tabosa e tinha que ir ao Centro ou nos shoppings realizar as trocas".
O sorteio será realizado no dia 23 de setembro na sede da CDL, e será transmitido ao vivo no Youtube. Vale destacar, que os vendedores das lojas dos cupons vencedores também serão contemplados com prêmios.
