Prévia da inflação de Fortaleza recua sob pressão de habitação e transportes

Os custos com habitação e transporte impactaram deflação na Grande Fortaleza no mês / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Influenciada, principalmente, pelas baixas nas taxas dos custos relacionados à habitação (-1,82%) e ao transporte (-0,5%), a prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) em agosto, no comparativo mensal com julho, registrou uma queda de 0,11%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nesses segmentos, as maiores baixas foram observadas nos valores das passagens aéreas (-7,53%), da energia elétrica residencial (-7,45%) e do automóvel novo (-2,45%).

Além disso, Ricardo comenta que mesmo estando acima da meta, "se esse cenário continuar com tendência à deflação ainda nos próximos ciclos, a gente tem aí uma expectativa de uma pequena redução da taxa Selic em 0,25%". Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o valor foi definido após reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O resultado é medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 26, e se refere às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.

Confira o IPCA-15 de agosto das 11 localidades incluídas no estudo: São Paulo: 0,13%



Fortaleza: - 0,11%



Curitiba: - 0,17%

Salvador: - 0,23%

Belo Horizonte: - 0,23%

Porto Alegre: - 0,27%

Recife: - 0,28%

Brasília: - 0,29%

Rio de Janeiro: - 0,31%

Goiânia: - 0,35%

Belém: - 0,61% No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro seguiram a tendência de desinflação da Grande Fortaleza: habitação (-1,82%), transporte (-0,5%), artigos de residência (-0,19%) e alimentação (-0,18%). Por outro lado, as altas ocorreram em: Despesas pessoais: 1,85%



Vestuário: 1,25%

Educação: 0,79%

Saúde e cuidados pessoais: 0,54 %

Comunicação: 0,03% Confira os produtos e serviços que ficaram mais caros na Grande Fortaleza em agosto: Jogos de azar: 11,45%



Transporte por aplicativo: 4,82%



Milho-verde em conserva: 4,36%



Laranja-pera: 4,34%



Recreação: 4,05% Confira os produtos e serviços que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza em agosto: Manga: - 20,56%



Cebola: - 13,17%



Batata-inglesa: - 9,49%



Passagem aérea: - 7,53%



Energia elétrica residencial: - 7,45%

Outros dados apresentados pela pesquisa são os do acumulado do ano e dos últimos doze meses. Conforme o levantamento, nesses recortes, as inflações da Capital e da RM foram de 3,27% e 4,7%, respectivamente.