Preço da carne e do café sobe nos EUA e cenário pode piorar com tarifaço

Estados Unidos enfrentam um cenário de alta nos preços de alimentos básicos / Crédito: Franki Chamaki/Unsplash

Os Estados Unidos enfrentam um cenário de alta nos preços de alimentos básicos, com destaque para a carne bovina, café e ovos. Conforme os especialistas ouvidos pelo O POVO, o aumento não é necessariamente devido ao tarifaço imposto por Donald Trump, porém, o cenário pode se agravar. Dados mais recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, em inglês) mostram que a carne moída bovina passou de US$ 5,4 em janeiro para US$ 6,2, por libra, em julho de 2025.

Contudo, na percepção da brasileira Livia Graham, de 38 anos, que mora na Pensilvânia há três anos, o aumento dos preços vem de antes da taxação. "Esse ano alguns produtos aumentaram bastante o preço como ovo, mas por conta da crise da gripe aviária. Assim que os supermercados conseguiram suprir a demanda, o valor voltou ao normal." A pedagoga entende que esse impacto pode não estar sendo tão sentido agora, por ser a época do verão. "Talvez a gente vá sentir um aumento mais expressivo mais para o fim do ano", analisa.

Como a medida tenha sido iniciada há menos de um mês, o economista Bruno Corano explica que o impacto total ainda não foi sentido pelo consumidor, com o efeito sendo mais acentuado em breve. “A questão tarifária, a gente nem sabe ao certo se já bateu no custo da carne. O percentual deve subir ainda mais. Os Estados Unidos já vinham tendo problemas, principalmente porque o rebanho americano vem diminuindo desde 1970”, explica. Segundo ele, o êxodo rural e a migração para grandes centros urbanos reduziram a mão de obra no campo, enfraquecendo a produção doméstica. “Produzir carne nos EUA se tornou mais caro do que importar. Isso já ocorre em outros setores, como o de eletrônicos”, afirma.

No caso do café, a situação é ainda mais complexa. Embora o Brasil seja um dos maiores produtores mundiais, o crescimento da demanda global, puxado por países como a China, não tem sido acompanhado por um aumento proporcional da produtividade. Isso pressiona os preços internacionais. “A origem do problema do café é global. A demanda cresceu mais do que a produção consegue acompanhar. Muitos países aumentaram o consumo, mas não produzem, o que naturalmente elevou os preços”, ressalta Corano. Para o especialista, os efeitos das tarifas norte-americanas sobre importados ainda não aparecem com clareza nas estatísticas, mas há sinais de repasse antecipado ao consumidor. Ele compara a prática com postos de combustível que, mesmo com estoque antigo, já reajustam os preços para garantir fluxo de caixa e repor o produto a valores mais altos.