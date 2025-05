'Café fake': governo lista marcas impróprias para consumo; veja quais são

Produto de apreço na mesa dos brasileiros, o café está cada vez mais requisitado no mercado perante sua eminente alta no valor padrão . Por sua vez, algumas marcas usam essa apreciação para produzir um 'café fake' , podendo confundir o consumidor que busca diferente soluções para fugir dos altos preços.

Amostras desses produtos apresentaram materiais estranhos ao grão de café - como cascas, paus, impurezas vegetais e outros elementos não identificados - em quantidades que ultrapassam os limites legais permitidos.

Em alguns casos, segundo o laudo técnico, os lotes sequer continham café em sua composição majoritária, sendo classificados como “bebidas sabor café”, uma tentativa de mascarar a adulteração.

Café adulterado: governo proíbe três marcas após detecção de impurezas



Em meio à valorização do café no mercado nacional e internacional, consumidores têm sido cada vez mais atraídos por alternativas de menor preço nas gôndolas dos supermercados. No entanto, essa economia pode vir acompanhada de riscos à saúde.