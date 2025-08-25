Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em Quixadá

Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em Quixadá

Projeção se refere ao XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro, que reúne 8 mil pessoas em Quixadá
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 5 milhões em Quixadá, município distante 169,61 km de Fortaleza, o XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro.

A participação se dá por meio de credenciamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do ENEL até o dia 13 de setembro. Ao todo, o evento deverá reunir, nos três dias, aproximadamente oito mil pessoas.

As estimativas foram feitas pelo prefeito da Cidade, Ricardo Silveira (PSD), durante coletiva realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-Ce) nesta segunda-feira, 25.

Na ocasião, o chefe do poder municipal destacou a importância do evento estar sendo realizado no Município, reforçando, inclusive, que esta é a primeira edição do encontro que será no interior do Ceará.

“Eu fico super feliz com essa iniciativa, porque realmente, a gente precisa otimizar mais esse olhar para os interiores, ainda mais do Nordeste e do Ceará”, comentou.

 

Leia mais

O prefeito ainda reforça que a rede hoteleira de Quixadá, que segundo ele conta com mais de 600 leitos a disposição, está “praticamente lotada”. Destacando que alguns visitantes já estão procurando hospedagem em cidades próximas.

Porém, afirma que está havendo comunicação com o setor gastronômico do município. “Nós vamos dar condições para as pessoas chegarem no Quixadá e ter um restaurante para poder recebê-lo, com uma estrutura adequada para um evento dessa magnitude”.

Sobre a escolha do local, o diretor de Administração e Finanças da instituição, Reginaldo Braga, comenta que ocorre, pois “Quixadá sempre foi um município que liderou toda a cadeia, principalmente do Sertão Central, no que diz respeito a leite”.

Assim, a importância dessa decisão, conforme o articulador do Sebrae no Sertão Central, Cleverson Carlos Vasconcelos, se dá, por que, o evento irá oportunizar a apresentação do valor da cadeia produtiva do Município para o setor.

“O evento vem para consolidar ainda mais o município de Quixadá e o Sertão Central como referência na pecuária leiteira do Nordeste”, explica.

ENEL: Confira mais detalhes sobre o evento

O Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados é um evento itinerante que acontece há 22 anos e está na sua 19ª edição. Ele deverá reunir todo o ecossistema do leite, com produtores rurais, indústrias, startups, instituições de ensino e pesquisa, bancos, investidores e consumidores.

Na ocasião, serão realizadas oficinas, palestras, rodadas de negócios, congresso científico, feira de máquinas e insumos, espaço de inovação, programação cultural e experiências tecnológicas. 

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, destaca que a expectativa para o ENEL é “muito grande”. Ele comentou que durante o evento será lançado pela Faec um projeto chamado “Leite 360”.

“É um projeto para valorizar a pecuária leiteira nos municípios. Vamos incentivar que a agroindústria esteja no município, fortalecer melhor essas pequenas agroindústrias. Nós, lá na federação, já tentamos trazer grandes agroindústrias, mas isso não impede que a gente fortaleça as pequenas”.

Ele cita, inclusive, que apenas no Ceará cerca de 83 mil pessoas vivem ou sobrevivem da pecuária.

Assim, os objetivos do encontro, de acordo com o Sebrae, são:

  • Fortalecer o setor leiteiro do Nordeste, promovendo inovação, qualificação e competitividade.
  • Criar oportunidades de negócios entre produtores, indústrias, fornecedores e redes varejistas.
  • Fomentar a produção e comercialização de derivados do leite, impulsionando o setor gastronômico e artesanal.
  • Estabelecer um ambiente de inovação para startups e tecnologias voltadas para a pecuária leiteira.
  • Valorizar a produção artesanal e a história da pecuária leiteira no Ceará e Nordeste.
  • Promover acesso ao crédito e financiamentos, garantindo suporte a pequenos e médios produtores

O evento ocorrerá na Praça da Estação em Quixadá. A estrutura, segundo o informado pela instituição, é de 4.500 metros quadrados. A programação será dividida em quatro espaços: Palco Leite em Foco, Arena Fazendas ENEL, Feira de Negócios XIX ENEL e Arena Oficina dos Queijos. Confira abaixo os destaques da programação: 

  • Concurso de Queijos e Derivados
  • Festival Gastronômico de Lácteos
  • Rodadas de Negócios com indústrias, compradores e bancos
  • Exposição de máquinas, insumos e equipamentos
  • Espaço Startups
  • Podcast ENEL transmitido ao vivo
  • Programação cultural com shows e atrações locais
  • Espaço Compre do Pequeno – com agroindústrias, artesanato e produtos regionais

Veja mais informações do evento e da programação no site do ENEL

Setor privado dos EUA pede revisão do tarifaço sobre produtos brasileiros e alerta sobre China

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar