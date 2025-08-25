Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em Quixadá

O encontro foi apresentado em coletiva nesta segunda-feira, 25 / Crédito: Carlos Henrique/ Sebrae

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 5 milhões em Quixadá, município distante 169,61 km de Fortaleza, o XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A participação se dá por meio de credenciamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do ENEL até o dia 13 de setembro. Ao todo, o evento deverá reunir, nos três dias, aproximadamente oito mil pessoas.

O prefeito ainda reforça que a rede hoteleira de Quixadá, que segundo ele conta com mais de 600 leitos a disposição, está “praticamente lotada”. Destacando que alguns visitantes já estão procurando hospedagem em cidades próximas. Porém, afirma que está havendo comunicação com o setor gastronômico do município. “Nós vamos dar condições para as pessoas chegarem no Quixadá e ter um restaurante para poder recebê-lo, com uma estrutura adequada para um evento dessa magnitude”. Sobre a escolha do local, o diretor de Administração e Finanças da instituição, Reginaldo Braga, comenta que ocorre, pois “Quixadá sempre foi um município que liderou toda a cadeia, principalmente do Sertão Central, no que diz respeito a leite”.

Assim, a importância dessa decisão, conforme o articulador do Sebrae no Sertão Central, Cleverson Carlos Vasconcelos, se dá, por que, o evento irá oportunizar a apresentação do valor da cadeia produtiva do Município para o setor. “O evento vem para consolidar ainda mais o município de Quixadá e o Sertão Central como referência na pecuária leiteira do Nordeste”, explica. ENEL: Confira mais detalhes sobre o evento O Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados é um evento itinerante que acontece há 22 anos e está na sua 19ª edição. Ele deverá reunir todo o ecossistema do leite, com produtores rurais, indústrias, startups, instituições de ensino e pesquisa, bancos, investidores e consumidores.