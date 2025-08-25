Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em Quixadá

Setor de leite e derivados deve movimentar até R$ 5 milhões em QuixadáProjeção se refere ao XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro, que reúne 8 mil pessoas em Quixadá
Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 5 milhões em Quixadá, município distante 169,61 km de Fortaleza, o XIX Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados (Enel), ocorrerá entre os dias 11 e 13 de setembro.
A participação se dá por meio de credenciamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do ENEL até o dia 13 de setembro. Ao todo, o evento deverá reunir, nos três dias, aproximadamente oito mil pessoas.
As estimativas foram feitas pelo prefeito da Cidade, Ricardo Silveira (PSD), durante coletiva realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-Ce) nesta segunda-feira, 25.
Na ocasião, o chefe do poder municipal destacou a importância do evento estar sendo realizado no Município, reforçando, inclusive, que esta é a primeira edição do encontro que será no interior do Ceará.
“Eu fico super feliz com essa iniciativa, porque realmente, a gente precisa otimizar mais esse olhar para os interiores, ainda mais do Nordeste e do Ceará”, comentou.
O prefeito ainda reforça que a rede hoteleira de Quixadá, que segundo ele conta com mais de 600 leitos a disposição, está “praticamente lotada”. Destacando que alguns visitantes já estão procurando hospedagem em cidades próximas.
Porém, afirma que está havendo comunicação com o setor gastronômico do município. “Nós vamos dar condições para as pessoas chegarem no Quixadá e ter um restaurante para poder recebê-lo, com uma estrutura adequada para um evento dessa magnitude”.
Sobre a escolha do local, o diretor de Administração e Finanças da instituição, Reginaldo Braga, comenta que ocorre, pois “Quixadá sempre foi um município que liderou toda a cadeia, principalmente do Sertão Central, no que diz respeito a leite”.
Assim, a importância dessa decisão, conforme o articulador do Sebrae no Sertão Central, Cleverson Carlos Vasconcelos, se dá, por que, o evento irá oportunizar a apresentação do valor da cadeia produtiva do Município para o setor.
“O evento vem para consolidar ainda mais o município de Quixadá e o Sertão Central como referência na pecuária leiteira do Nordeste”, explica.
ENEL: Confira mais detalhes sobre o evento
O Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados é um evento itinerante que acontece há 22 anos e está na sua 19ª edição. Ele deverá reunir todo o ecossistema do leite, com produtores rurais, indústrias, startups, instituições de ensino e pesquisa, bancos, investidores e consumidores.
Na ocasião, serão realizadas oficinas, palestras, rodadas de negócios, congresso científico, feira de máquinas e insumos, espaço de inovação, programação cultural e experiências tecnológicas.
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, destaca que a expectativa para o ENEL é “muito grande”. Ele comentou que durante o evento será lançado pela Faec um projeto chamado “Leite 360”.
“É um projeto para valorizar a pecuária leiteira nos municípios. Vamos incentivar que a agroindústria esteja no município, fortalecer melhor essas pequenas agroindústrias. Nós, lá na federação, já tentamos trazer grandes agroindústrias, mas isso não impede que a gente fortaleça as pequenas”.
Ele cita, inclusive, que apenas no Ceará cerca de 83 mil pessoas vivem ou sobrevivem da pecuária.
Assim, os objetivos do encontro, de acordo com o Sebrae, são:
- Fortalecer o setor leiteiro do Nordeste, promovendo inovação, qualificação e competitividade.
- Criar oportunidades de negócios entre produtores, indústrias, fornecedores e redes varejistas.
- Fomentar a produção e comercialização de derivados do leite, impulsionando o setor gastronômico e artesanal.
- Estabelecer um ambiente de inovação para startups e tecnologias voltadas para a pecuária leiteira.
- Valorizar a produção artesanal e a história da pecuária leiteira no Ceará e Nordeste.
- Promover acesso ao crédito e financiamentos, garantindo suporte a pequenos e médios produtores
O evento ocorrerá na Praça da Estação em Quixadá. A estrutura, segundo o informado pela instituição, é de 4.500 metros quadrados. A programação será dividida em quatro espaços: Palco Leite em Foco, Arena Fazendas ENEL, Feira de Negócios XIX ENEL e Arena Oficina dos Queijos. Confira abaixo os destaques da programação:
- Concurso de Queijos e Derivados
- Festival Gastronômico de Lácteos
- Rodadas de Negócios com indústrias, compradores e bancos
- Exposição de máquinas, insumos e equipamentos
- Espaço Startups
- Podcast ENEL transmitido ao vivo
- Programação cultural com shows e atrações locais
- Espaço Compre do Pequeno – com agroindústrias, artesanato e produtos regionais
Veja mais informações do evento e da programação no site do ENEL
Setor privado dos EUA pede revisão do tarifaço sobre produtos brasileiros e alerta sobre China
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor