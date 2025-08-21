Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julho registra recorde histórico de passageiros transportados, de 11,6 milhões, afirma Anac

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O mês de julho registrou 11,6 milhões de passageiros no transporte aéreo no Brasil, recorde para o período e para o setor, segundo o relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa alta anual de 7,5%.

No mercado internacional, a movimentação de passageiros chegou a 2,6 milhões, um aumento de 13,6% ante julho de 2024. No mercado doméstico, o avanço no período foi de 5,9%, totalizando 9 milhões de passageiros, o melhor resultado para o mês.

A demanda doméstica por assentos, calculada pela multiplicação de passageiros pagantes por quilômetros percorridos (Revenue Passenger-Kilometers, RPK), subiu 8,2% em relação a julho de 2024. Já a oferta, medida pelos assentos disponíveis por quilômetro voado (Available Seat Kilometers, ASK), avançou 6,2% no mesmo período.

A demanda e a oferta internacionais cresceram 12,2% no mês. Somados os dois segmentos, a demanda total subiu mensalmente 10,6% e a oferta, 9,7%.

Movimentação de cargas

No mercado total, a movimentação de cargas atingiu 115,1 mil toneladas, recuo anual de 0,8%. O mercado doméstico também registrou queda de 3,8% ante o igual período de 2024, para 39,1 mil toneladas. Apenas o mercado internacional avançou anualmente 0,8%, alcançando 76 mil toneladas.

