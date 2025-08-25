Empresa proprietária do café Pilão será vendida por US$ 18 bilhões

JDE Peet's, dona da marca Pilão no Brasil, fecha acordo de venda / Crédito: Eric Wofinger/JDE Peet's

A Keurig Dr Pepper fechou acordo para comprar a holandesa JDE Peet's, proprietária da Peet's Coffee, por US$ 18 bilhões, como parte dos planos para desmembrar suas marcas de café em uma empresa pública separada. A JDE Peet's também é dona da marca Pilão no Brasil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Keurig Dr Pepper informou que pagará aos acionistas da JDE Peet's 31,85 euros (cerca de US$ 37) por ação em dinheiro, um prêmio de 33% sobre o preço médio dos últimos três meses.

A JDE Peet's, com sede em Amsterdã, tem um valor de mercado de cerca de US$ 15 bilhões. O da Keurig Dr Pepper é de cerca de US$ 50 bilhões. LEIA MAIS | Como surgiu e mais: veja curiosidades sobre o café Após o fechamento desse acordo, a Keurig Dr Pepper planeja se separar em duas empresas listadas nos EUA, uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes, incluindo Dr Pepper, 7UP, Snapple e bebidas energéticas como Bloom e Ghost. A empresa global de café teria aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual, enquanto a empresa de bebidas teria cerca de US$ 11 bilhões em receita.