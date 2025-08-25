Empresa proprietária do café Pilão será vendida por US$ 18 bilhões

Empresa proprietária do café Pilão será vendida por US$ 18 bilhõesA holandesa JDE Peet's, que é dona da marca no Brasil, fechou acordo de venda com a Keurig Dr Pepper
A Keurig Dr Pepper fechou acordo para comprar a holandesa JDE Peet's, proprietária da Peet's Coffee, por US$ 18 bilhões, como parte dos planos para desmembrar suas marcas de café em uma empresa pública separada. A JDE Peet's também é dona da marca Pilão no Brasil.
A Keurig Dr Pepper informou que pagará aos acionistas da JDE Peet's 31,85 euros (cerca de US$ 37) por ação em dinheiro, um prêmio de 33% sobre o preço médio dos últimos três meses.
A JDE Peet's, com sede em Amsterdã, tem um valor de mercado de cerca de US$ 15 bilhões. O da Keurig Dr Pepper é de cerca de US$ 50 bilhões.
Após o fechamento desse acordo, a Keurig Dr Pepper planeja se separar em duas empresas listadas nos EUA, uma focada em café e a outra em bebidas refrescantes, incluindo Dr Pepper, 7UP, Snapple e bebidas energéticas como Bloom e Ghost.
A empresa global de café teria aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual, enquanto a empresa de bebidas teria cerca de US$ 11 bilhões em receita.
Ampliação no mercado
O CEO da Keurig Dr Pepper, Tim Cofer, disse que a fusão aumentará o alcance geográfico da companhia. A Keurig, por exemplo, está principalmente na América do Norte, enquanto a JDE Peet's atua na Europa, América Latina e Oriente Médio.
O acordo é transformador para a Keurig Dr Pepper e eventualmente desfará a transação de 2018 que colocou a fabricante de café Keurig e a empresa de bebidas Dr Pepper sob o mesmo teto corporativo. À época, a transação foi a maior do mundo em bebidas não alcoólicas.
O negócio de café da Keurig Dr Pepper, que inclui o café Green Mountain e as máquinas Keurig, tem enfrentado dificuldades há muito tempo, à medida que a concorrência entre as empresas de café se intensificou. No entanto, no trimestre mais recente, a empresa relatou alguma melhora em seu segmento de café. A empresa aumentou os preços duas vezes até agora este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
